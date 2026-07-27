Tippgemeinschaft gewinnt 500-Euro-Gutschein

Mit treffsicheren Tipps sicherte sich die Tippgemeinschaft von Anjeza, Martin und David (nicht im Bild) den Hauptgewinn beim WM-Tippspiel. Als Sieger durfte sich das Team über einen 500-EUR-Gutschein von Intersport Kitzsport freuen.



Die offizielle Preisübergabe erfolgte durch Stefan Pletzer vom Kitzbüheler Anzeiger und Stefan Schwingenschlögel von Intersport Kitzsport. Mit ihrem guten Gespür für die Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft setzte sich die Tippgemeinschaft gegen zahlreiche Mitspieler durch und durfte den Hauptpreis entgegennehmen. Das WM-Tippspiel des Kitzbüheler Anzeigers sorgte während der gesamten Fußball-Weltmeisterschaft für Spannung und begeisterte zahlreiche Teilnehmer, die ihr Fußballwissen unter Beweis stellten.