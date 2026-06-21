Tierischer Restaurantgast sorgte in Kitzbühel für Feuerwehreinsatz

Mit einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Kitzbühel in der Nacht auf Sonntag, den 21. Juni 2026, konfrontiert. Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zu einer Tierrettung in einem Hotelbetrieb alarmiert. Der Grund: Ein Dachs hatte sich offenbar einen nächtlichen Besuch im Hotelrestaurant gegönnt.



Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung rasch. Das Wildtier befand sich tatsächlich im Restaurantbereich und hatte es sich dort friedlich in einer Ecke gemütlich gemacht. Für die Gäste und Mitarbeiter bestand keine Gefahr, dennoch war ein rasches und umsichtiges Handeln erforderlich.



Den Mitgliedern der Feuerwehr gelang es, den Dachs schonend einzufangen und in einer Transportbox zu sichern. Anschließend wurde das Tier in ein nahegelegenes Waldgebiet gebracht, wo es wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.



Der nicht alltägliche Einsatz verlief ohne Zwischenfälle und konnte nach kurzer Zeit erfolgreich beendet werden. Für die Feuerwehr Kitzbühel bleibt die nächtliche Begegnung mit dem unerwarteten Restaurantgast jedenfalls ein außergewöhnlicher Einsatz, der wohl noch länger in Erinnerung bleiben wird.