Termin für Triathlon-EM bestätigt

Pünktlich vor dem Kitzbüheler Triathlon am Wochenende hat der Europäische Triathlonverband den Termin für die Triathlon-Europameisterschaft 2027 verlautbart. Diese werden vom 11. bis 13. Juni 2027 in Kitzbühel stattfinden. Die feierliche Flaggenübergabe fand am Sonntagabend zum Abschluss der Triathlon-Europameisterschaften nahe Barcelona statt.



Dass Kitzbühel die Europameisterschaften austragen wird, wurde bereits 2025 verlautbart. Nun wurde auch der Termin für das Event offiziell bestätigt. Für Österreich ist es nach Linz 1990, Velden 1998 sowie Kitzbühel 2014 und 2017 insgesamt das bereits fünfte Mal, dass die Triathlon-Europameisterschaften ausgetragen werden.



2.000 Athleten bei Triathlon-EM erwartet

Die Europameisterschaften 2027 werden bereits die dritte Austragung einer Europameisterschaft in Kitzbühel sein und den Ruf der Stadt, als eines der führenden Zentren Europas für Triathlon- und Ausdauersport, weiter festigen. Die internationalen Titelkämpfe haben darüber hinaus eine besondere symbolische Bedeutung: Der Österreichische Triathlonverband feiert im Jahr 2027 sein 40-jähriges Bestehen. Die Vergabe der Europameisterschaften stellt damit einen sportlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Verbandes dar.



Zu den Europa-Triathlon-Meisterschaften 2027 werden mehr als 2.000 Athleten erwartet, begleitet von Trainerinnen und Trainern, Offiziellen, Familienmitgliedern und Unterstützern aus ganz Europa. Das Meisterschaftsprogramm umfasst Wettbewerbe für die Elite, den Paratriathlon und die Altersklassen (Age Groups). Ergänzt wird das Sportprogramm durch zahlreiche Gemeinschafts- und Festivalaktivitäten, die Kitzbühel für drei Tage zum Zentrum des europäischen Triathlons machen werden.



Kitzbühel Triathlon am Wochenende

Bis Europas beste Triathleten am Schwarzsee am Start stehen, treffen sich am Wochenende noch einmal Österreichs beste Athleten in Kitzbühel. Zu den großen Highlights zählen der Sprint- und Staffelbewerb am Samstag sowie die Österreichischen Meisterschaften und die Kids Tri Games am Sonntag.