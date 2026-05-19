Starkes Fieberbrunner Taekwondo-Team bei Kaiserwinkl Open

Der Taekwondo Club Fieberbrunn blickt auf einen erfolgreichen Auftritt bei den 13. Internationalen Kaiserwinkl Open in Kössen zurück. Das internationale Turnier verzeichnete heuer mit 550 Sportlern aus zehn Nationen einen neuen Teilnehmerrekord und zählt zu den bedeutendsten Taekwondo-Events der Region. Neben Athleten aus Österreich gingen auch Teilnehmer aus Deutschland, Italien, der Schweiz, Slowenien, Spanien, der Ukraine, der Türkei, Kosovo und der Slowakei an den Start.



Mitten in diesem hochkarätigen Teilnehmerfeld präsentierte sich das 13-köpfige Team aus Fieberbrunn in starker Form. Für den größten Erfolg sorgte Rosalie Riepler, die sich mit großem Einsatz und überzeugenden Kämpfen die Goldmedaille sichern konnte. Ebenfalls stark aufzeigen konnte Alali Zervan, der nach einem souveränen Halbfinalsieg gegen einen italienischen Gegner ins Finale einzog und dort schließlich Silber gewann.

Besonders beeindruckend verlief auch das Turnier für Raya Haase in der Leistungsklasse I.



Mit zwei starken Siegen gegen deutsche Topathletinnen kämpfte sie sich bis ins Finale vor. Dort zeigte sie gegen eine Gegnerin aus Slowenien eine starke Leistung und musste sich nur knapp geschlagen geben. Am Ende durfte sie sich über die Silbermedaille freuen. Bronze ging an Larin Alali, Lilla Horvath und Zacharias Schwaiger.