Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Starkes Fieberbrunner Taekwondo-Team bei Kaiserwinkl Open
Kitzbüheler Anzeiger
Taekwondo Fieberbrunn

Starker Auftritt des 13-köpfigen Teams des Taekwondo Club Fieberbrunn bei den Internationalen Kaiserwinkl Open in Kössen.

Foto: Devid Smole

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
19. Mai 2026

Starkes Fieberbrunner Taekwondo-Team bei Kaiserwinkl Open

Der Taekwondo Club Fieberbrunn blickt auf einen erfolgreichen Auftritt bei den 13. Internationalen Kaiserwinkl Open in Kössen zurück. Das internationale Turnier verzeichnete heuer mit 550 Sportlern aus zehn Nationen einen neuen Teilnehmerrekord und zählt zu den bedeutendsten Taekwondo-Events der Region. Neben Athleten aus Österreich gingen auch Teilnehmer aus Deutschland, Italien, der Schweiz, Slowenien, Spanien, der Ukraine, der Türkei, Kosovo und der Slowakei an den Start.

Mitten in diesem hochkarätigen Teilnehmerfeld präsentierte sich das 13-köpfige Team aus Fieberbrunn in starker Form. Für den größten Erfolg sorgte Rosalie Riepler, die sich mit großem Einsatz und überzeugenden Kämpfen die Goldmedaille sichern konnte. Ebenfalls stark aufzeigen konnte Alali Zervan, der nach einem souveränen Halbfinalsieg gegen einen italienischen Gegner ins Finale einzog und dort schließlich Silber gewann.
Besonders beeindruckend verlief auch das Turnier für Raya Haase in der Leistungsklasse I.

Mit zwei starken Siegen gegen deutsche Topathletinnen kämpfte sie sich bis ins Finale vor. Dort zeigte sie gegen eine Gegnerin aus Slowenien eine starke Leistung und musste sich nur knapp geschlagen geben. Am Ende durfte sie sich über die Silbermedaille freuen. Bronze ging an Larin Alali, Lilla Horvath und Zacharias Schwaiger.

Weitere Artikel:

Fußball St. Johann
ABO PUR

Sport

18.05.2026

Titelkampf wird für St. Johann zum Nervenspiel

Nach der 4:1-Niederlage gegen Telfs hängt der Meistertitel für St. Johann am seidenen Faden. Bei vielen anderen Bezirksteams sind die Saison-Entscheidungen schon gefallen.

Damen Tennis Kitzbühel

Kitzbühel

14.05.2026

Kitzbühel holt Damen-Tennis zurück

33 Jahre nach dem bislang letzten internationalen Damen-Turnier ist die WTA-Tour von 12. bis 19. Juli wieder in der Gamsstadt zu Gast.

Golf Austrian Open

Kitzbühel

13.05.2026

Golfplatz strahlt nun auf Profi-Niveau

Neue Abschläge, umgestaltete Fairways und anspruchsvolle Bahnen fordern den Profis im Rahmen der DP World Tour am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith alles ab.

golfstars-erstmals-in-tirol-2

WERBUNG

Sport

12.05.2026

Die Golfelite kommt zu uns

Die meisten Kitzbüheler haben es sicher schon mitbekommen: von 28. bis 31. Mai 2026 wird Kitzbühel zur Bühne der internationalen Golfelite. Mit den Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel - Tirol kommt die DP World Tour auf den Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith – und damit eines der größten Sportevents des Jahres direkt zu uns.

Fußball St. Johann vs Wörgl
ABO PUR

Kitzbühel

11.05.2026

Kitzbühel und St. Johann wieder in derselben Liga

Die Elf von Trainer Norbert Frey fixierte mit einem souveränen 7:0-Erfolg gegen Wörgl den Aufstieg. Kitzbühel gewann das Tiroler Derby gegen Schwaz mit 2:0.

Patrick Hagenaars

Brixen

07.05.2026

Emotionales Comeback auf Mallorca

Nach seinem schweren Sturz im Frühling 2025 beim Radrennen „Mallorca 312“ stellte sich Patrick Hagenaars erneut der Herausforderung und feierte vor allem einen persönlich sehr wertvollen Triumph.

Fußball Hochfilzen Derby Waidring

Bezirk

07.05.2026

Heimische Teams dürfen weiter vom Titel träumen

Während der FC Kitzbühel in der Regionalliga West einen Rückschlag hinnehmen musste, bleibt der SK St. Johann weiter auf Aufstiegskurs. Auch Kirchberg und Hochfilzen präsentierten sich am Wochenende in Torlaune und dürfen weiter von ganz großen Zielen träumen.

Triathlon Kitzbühel

Kitzbühel

07.05.2026

Erfolgreicher Saisonstart der Triathlon-Kids

Beim ersten Bewerb des Triathlonzuges glänzten die Nachwuchsathleten mit mehreren Podestplätzen und starken Leistungen.

E-Paper
Aktuelles