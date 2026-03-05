Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Symbolfoto Wochenmarkt St. Johann
Foto: Ortsmarketing St. Johann

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
05. März 2026

St. Johannner Wochenmarkt startet am 13. März in die Saison

Mit dem Frühling kehrt auch das Markttreiben auf den St. Johanner Hauptplatz zurück: Am 13. März startet der St. Johanner Wochenmarkt mit Live-Musik in die neue Saison. Jeden Freitag bis 20. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr, wird das Ortszentrum von St. Johann wieder zum Treffpunkt für alle, die regional einkaufen und Geselligkeit genießen möchten. Der St. Johanner Wochenmarkt steht das ganze Jahr über für Vielfalt – ob Ostermärkte, Bastelaktionen, kreative Programmpunkte, der beliebte Kinderknödeltisch oder regelmäßige Live-Musik.

Facettenreiche Gastronomie
Die Standbetreiber präsentieren ein breites Angebot: von frischen regionalen Köstlichkeiten über handgefertigtes Kunsthandwerk bis hin zu liebevoll gestalteten Geschenkideen. Während fixe Marktstände das wöchentliche Angebot prägen, sorgen wechselnde Anbieter immer wieder für neue Impulse.Die Marktgastronomie verwöhnt mit frisch zubereiteten Speisen und saisonalen Spezialitäten. In dieser Saison sorgen KochArt, Austrian Tapas, „Der Tiroler“ Manfred Hauser, der Pointenhof und Berg Gams’l für abwechslungsreiche Genussmomente am St. Johanner Wochenmarkt.

Weitere Informationen

