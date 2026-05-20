Spannender Alpenpokal am Flugplatz St. Johann

Vom 1. bis 9. Mai fand am Flugplatz St. Johann in Tirol wieder der Kitzbühler Alpenpokal statt. Das internationale Segelflug-Event brachte auch heuer ein starkes Starterfeld und anspruchsvolle Aufgaben in zwei Klassen: der 114er Klasse für ältere Flugzeuge sowie der Gemischten Klasse, in welcher sich die modernsten Segelflugzeuge maßen.



Wetterlagen von Ost bis Nord

Die Wettbewerbswoche zeigte eindrucksvoll, wie vielseitig der Alpenraum fliegerisch sein kann. Innerhalb weniger Tage wechselten die Wetterlagen von Ostwind über Südströmungen bis hin zu einer Nordwindlage. Auch die Luftmassen präsentierten sich äußerst unterschiedlich: von sehr trockener Luft und damit nur sehr wenigen Wolken als Thermikmarker bis hin zu deutlich feuchteren Bedingungen, die den Piloten und Pilotinnen viel taktisches Feingefühl abverlangten.



Gerade diese Vielfalt machte den Wettbewerb besonders spannend. Wettbewerbsleiter Aurel Hallbrucker und Auswerter Christoph Leitgeb musste die Aufgaben täglich neu an die Wetterentwicklung anpassen, und die Piloten waren gefordert, ihre Routenwahl, Höhe und Geschwindigkeit laufend an die wechselnden Bedingungen anzupassen. Die zu fliegenden Aufgaben erstreckten sich von der Rennstrecke im Ennstal und dem Gesäuse im Osten bis ins Zugspitzgebiet, sowie das bayerische Alpenvorland im Westen. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass im Segelflug nicht nur das schnellste Flugzeug zählt, sondern vor allem Erfahrung, mentale Stärke, Wettergefühl und die Fähigkeit, auch schwierige Phasen sauber zu lösen.