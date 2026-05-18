Titelkampf wird für St. Johann zum Nervenspiel

Es war eine Woche der ersten Vorentscheidungen im Tiroler Fußball-Unterhaus. Mit dem fixierten Aufstieg von FC Wacker Innsbruck in die 2. Liga herrscht nun auch endgültig Klarheit darüber, welche Tabellenplätze nach der Ligareform für welche Spielklasse reichen.



Kitzbühel mit knapper Niederlage gegen Kuchl

Den Kitzbühelern kann die neue Ligakonstellation herzlich egal sein. Die Gamsstädter bleiben unabhängig von der Endpla ...