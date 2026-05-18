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Kitzbüheler Anzeiger
Fußball St. Johann
Foto: SK St. Johann
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Sport

von Sabine Huber
18. Mai 2026

Titelkampf wird für St. Johann zum Nervenspiel

Es war eine Woche der ersten Vorentscheidungen im Tiroler Fußball-Unterhaus. Mit dem fixierten Aufstieg von FC Wacker Innsbruck in die 2. Liga herrscht nun auch endgültig Klarheit darüber, welche Tabellenplätze nach der Ligareform für welche Spielklasse reichen.

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