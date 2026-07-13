Sieben Verletzte bei Kreuzungscrash in Erpfendorf

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Wochenend im Kreuzungsbereich der Erpfendorfer Straße mit der Loferer Bundesstraße in Erpfendorf.



Ein 53-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw auf der L39 unterwegs und wollte auf die B178 in Fahrtrichtung Waidring einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf der B178 von einem 47-jährigen Dänen gelenkt wurde.



Im Fahrzeug des Dänen befanden sich außerdem seine 45-jährige Ehefrau sowie die gemeinsamen Kinder im Alter von 5, 14 und 17 Jahren. Durch die automatische e-Call-Auslösung wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.



Alle sieben Unfallbeteiligten wurden mit drei Rettungsfahrzeugen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.