Schwerer Motorradunfall in Oberndorf: 19-Jähriger verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag, 21. Juni 2026, auf einer Gemeindestraße in Oberndorf in Tirol ereignet. Dabei kollidierten ein Motorrad und ein Klein-Lkw frontal miteinander.



Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-jähriger Österreicher gegen 16.05 Uhr mit seinem Motorrad in westliche Richtung unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 32-jähriger Österreicher einen Klein-Lkw in Fahrtrichtung Oberndorf. In einer scharfen Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer gegen die Front des Klein-Lkw geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der 19-Jährige mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Der Lenker des Klein-Lkw blieb unverletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Motorrad sowie der Klein-Lkw mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Neben einer Polizeistreife standen ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie das Abschleppunternehmen ARBÖ im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.