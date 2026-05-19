Schüler der LLA Weitau fuhren nach Strassburg

Einen besonderen Höhepunkt erlebten die Schüler der LLA Weitau bei der Abschlussfahrt der dritten Klassen der Fachschule für Landwirtschaft im April.

Die St.Johannerin Aloisia Wörgetter ist als Botschafterin ständige Vertreterin Österreichs im Europarat.



Bei einem Empfang in der Botschaft in Straßburg versuchte sie den Schülern bei einem Abendessen die Gepflogenheiten der Diplomatie sowie ihren

persönlichen Werdegang näherzubringen.



Diskussionen mit Europarat-Präsidentin

Zudem konnte für kurze Zeit eine Sitzung des Europarates mitverfolgt werden. Da mit Petra Bayr derzeit eine Österreicherin Präsidentin des Europarates ist, hatten die Schüler dank der Unterstützung von Aloisia Wörgetter auch die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen und zu diskutieren.



Die Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen des Landes Tirol fördert Schülerreisen. Gemeinsam soll damit ein Beitrag zum Zusammenrücken Europas, zum Abbau von Vorurteilen und zur Stärkung der Europaregion geleistet werden.