Neuer Vorstand bei Round Table

Beim feierlichen Übergabe-Meeting des Round Table 39 Kitzbühel wurde der neue Vorstand für das Clubjahr 2026/27 gewählt.



Nach einer erfolgreichen Amtszeit als Präsident übergab Jakob Koppitsch das Amt an Stefan Monitzer, der nun mit seinem Team an der Spitze des Clubs steht. Weitere Mitglieder des neuen Vorstands sind Thomas Draxl, Milan Zoran und Christian Höck, Georg Huemer, Georg Foidl, Andreas Staffner, Markus Glößl sowie Gerald Schwarz und Benedict Schwarz. Neu aufgenommen wurden Jonas Fischer sowie Gabriel Marques, der auch Mitglied im Vorstand ist.