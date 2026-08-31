Musik erfüllt den Brixentaler Dom

Obmann Albin Ritsch eröffnete den Konzertabend und hieß neben den Musikern auch Pfarrer Theo Mairhofer, Ehrenobmann Nikolaus Erber und die zahlreichen Gäste willkommen. Ein besonderer Dank ging an Ramón Jaffé, der dem Kammermusikfest seit 32 Jahren als künstlerischer Leiter verbunden ist.



Bürgermeister Paul Sieberer stellte seine Begrüßung unter ein bekanntes Zitat Friedrich Nietzsches: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ In einer Zeit, in der in der Welt viel los sei, sei es ein Glück, in einer Gegend mit so viel Grün leben zu dürfen. Kunst und Musik böten die Möglichkeit, aufzutanken. Sieberer dankte dem Verein rund um Albin Ritsch und seinem Team dafür, das Kammermusikfest Jahr für Jahr möglich zu machen.



Die Metzler Orgel erfüllt die Kirche

Kaum waren die Begrüßungen beendet, ertönten die ersten Töne der Metzler-Orgel und erfüllten das gut besetzte Gotteshaus. Die imposante Orgel im Brixentaler Dom nahm beim Eröffnungskonzert eine besondere Rolle ein. An den Tasten saß erstmals beim Kammermusikfest der Dresdner Kreuzorganist Holger Gehring.



Der Abend trug den Titel „Emotionen“ und genau diese Vielfalt spiegelte das Programm wider. Den Auftakt bildete Carl Philipp Emanuel Bachs „Aus der Tiefe rufe ich“ für Orgel solo.



Es folgte eine besondere Begegnung von Violoncello und Orgel. Ramón Jaffé und Holger Gehring interpretierten vier Sätze aus Johann Sebastian Bachs dritter Cellosuite in der Bearbeitung von Robert Schumann.



Mit Joseph Haydns Orgelkonzert Nr. 2 in D-Dur kam schließlich das gesamte Ensemble zusammen. Bis zur Pause musizierten die Künstler oben auf der Empore rund um die Metzler Orgel. Mit dabei war auch Alexandra Lechner am Kontrabass, die einzige Frau im Ensemble. Der volle Klang von Orgel und Streichern breitete sich eindrucksvoll im gesamten Kirchenraum aus.