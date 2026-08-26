Vier Teenager, eine Band – und große Ziele

Von der ersten Idee zur festen Band

Die Idee zu einer Band hatten ursprünglich Cy und Stella. Sie wollten gemeinsam Musik machen und suchten nach weiteren Mitgliedern, Eva und Leo kamen dazu. Zwischenzeitlich war Leo nicht dabei und eine Sängerin übernahm den Gesang, seit rund zwei Jahren sind die vier nun aber fest in dieser Formation zusammen.



Wenn es nach ihnen geht, soll das auch so bleiben. Auch der Bandname hat seine eigene Geschichte. Cy hatte schon Jahre zuvor eine Fantasiefigur gezeichnet, eine Kreatur aus seinen Gedanken, die er „Greet“ nannte. Als später ein Name für die Band gesucht wurde, brachte er genau diesen Vorschlag ein. Die vier stimmten ab und „The Greets“ waren geboren.



Dass alle schon früh zur Musik gefunden haben, ist kein Zufall. Vor allem ihre Väter haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. Eva hörte schon als kleines Kind ihrem Vater beim Musizieren zu und fieberte begeistert mit. Sie begann zunächst mit der Gitarre und nimmt darin bis heute Unterricht an der Musikschule. Für „The Greets“ wechselte sie schließlich zum Bass. Stella hatte sogar schon mit drei Jahren eine Gitarre in der Hand. Auch ihr Vater macht selbst Musik und unterstützt sie bis heute tatkräftig. Cy liebte Musik ebenfalls von klein auf, lernte an der Musikschule Klavier und Schlagzeug und konzentriert sich mittlerweile ganz auf das Schlagzeug. Bei Leo war Rockmusik praktisch von Anfang an präsent. In der Après-Ski-Bar nebenan bekam er sie regelmäßig zu hören und tanzte schon als Kind dazu. Unterricht hatte er unter anderem in Akkordeon, Trompete und Klavier. Heute bringt er sich vieles rund um Musik und Gesang selbst bei, unter anderem über Social Media.



Je mehr Publikum, desto mehr Bauchkribbeln

Der erste gemeinsame Auftritt führte „The Greets“ in die Musikschule St. Johann, später folgten unter anderem die Alte Gerberei und die Homebase. Mittlerweile stehen rund 35 Auftritte auf ihrer gemeinsamen Liste. Ein besonderer Moment war für alle vier das Stadtfest in Wörgl 2025. Viel Publikum, großartige Stimmung und erstmals dieses Gefühl, dass mit der Band noch einiges möglich sein könnte.



Auch der Fasching 2026 in St. Johann ist ihnen besonders in Erinnerung geblieben. Ganz verschwunden ist das Lampenfieber trotzdem nicht. Je größer das Publikum, desto stärker ist auch das Bauchkribbeln. Sind viele bekannte Gesichter da, legt sich die Nervosität hingegen schnell, weil die Atmosphäre vertrauter wirkt. Besonders hilfreich sind die Freunde, die vor der Bühne schon einmal Grimassen schneiden und damit für Entspannung sorgen. Neben dem Freundeskreis sind vor allem die Eltern die größten Unterstützer der jungen Band. Auch in der Schule werden die vier mittlerweile erkannt, und Autogrammwünsche gehören bereits dazu, teilweise auf Stirn oder anderen Körperstellen.



Bislang besteht das Programm überwiegend aus englischsprachigen Covers, langfristig soll sich das aber ändern.