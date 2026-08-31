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  3. Fotokunst aus Kitzbühel prämiert
Kitzbüheler Anzeiger
Guggug_IrisDahan
Foto: Dahan

Aurach

von Kitzbüheler Anzeiger
31. August 2026

Fotokunst aus Kitzbühel prämiert

Die Kitzbüheler Fine Art Fotografin Iris Dahan wurde bei den diesjährigen Minimalist Photography Awards mit dem 1. Platz in der Kategorie Open ausgezeichnet. Zwei weitere ihrer Arbeiten erhielten jeweils eine Honorable Mention – in den Kategorien Abstract und Long Exposure.

Mehr als 6.200 Bilder aus 66 Ländern wurden für die diesjährige Ausgabe des internationalen Wettbewerbs eingereicht. Die Minimalist Photography Awards zählen zu den international renommiertesten Plattformen für minimalistische Fotografie und würdigen Arbeiten, die mit Reduktion, Raum, Licht und einer bewussten Konzentration auf das Wesentliche arbeiten.

Die prämierten Arbeiten werden im offiziellen Award Book veröffentlicht und im Rahmen einer Ausstellung international präsentiert.

Iris wurde in Kitzbühel geboren und ist hier aufgewachsen. Der Ort und seine Umgebung sind bis heute ein wichtiger Ausgangspunkt ihrer fotografischen Arbeit.

„Obwohl ich Kitzbühel seit meiner Kindheit kenne, entdecke ich meine Heimat durch die Kamera immer wieder neu. Ich suche nach Blickwinkeln, die Vertrautes aus dem Klischee lösen und Raum für neue Wahrnehmungen schaffen.“

Siegerbild entstand in Aurach
Das mit dem ersten Platz ausgezeichnete Bild „Guggug“ entstand 2012 in Aurach. Eine flüchtige Begegnung, die die Zeit für einen Moment stillstehen ließ - und die Frage, wer hier eigentlich wen beobachtet.

Auch die beiden weiteren ausgezeichneten Arbeiten zeigen unterschiedliche Facetten. „Leise rieselt“ entstand am Schwarzsee. Die Spiegelung der verschneiten Landschaft löst ihre Konturen auf und lässt das Bild zwischen Wirklichkeit und Abstraktion schweben.

Die Serie „Streif“ entstand rund um das berühmte Hahnenkammrennen. Durch Unschärfe und Langzeitbelichtung richtet Iris den Blick weniger auf das Spektakel selbst als auf die Bewegung, die Spannung und die Energie des Sports.

„Mir geht es darum, Atmosphären sichtbar zu machen – das, was zwischen dem Offensichtlichen liegt und sich oft erst auf den zweiten Blick erschließt. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnungen und fühle mich besonders geehrt, dass ein Bild aus meiner Heimat Kitzbühel bei einem internationalen Wettbewerb diese Anerkennung gefunden hat.“

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