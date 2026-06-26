Motorrad kollidiert mit abbiegendem Pkw – drei Verletzte bei Unfall in St. Johann

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, 25. Juni, auf der B176 in St. Johann ereignet. Gegen 15 Uhr kam es bei Straßenkilometer 0,83 zur Kollision zwischen einem Motorrad und einem abbiegenden Pkw.



Ein 84-jähriger Österreicher war mit seinem Auto in Richtung Kössen unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 83-jährige Ehefrau.



Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger Motorradlenker von Kössen kommend in Richtung St. Johann. Laut Polizei überholte er kurz vor der Einfahrt einen vor ihm fahrenden Traktor und übersah dabei den bereits nach links abbiegenden Pkw. In der Folge prallte das Motorrad gegen das Auto.



Der 53-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungswagen in das Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.



Im Einsatz standen zwei Rettungstransportwagen, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften sowie zwei Polizeistreifen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.