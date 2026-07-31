Mittelfelpreis übergeben

Mit der Übergabe des Mittelfeldpreises fand das große WM-Tippspiel des Kitzbüheler Anzeigers, powered by Cum Laude Immobilien, seinen gelungenen Abschluss. Michaela Oberlechner durfte sich über Kitz-Zehner im Wert von 500 Euro freuen. Überreicht wurde der Gewinn von Elisabeth Obermoser und Thomas Brandtner vom Standortmarketing Kitzbühel.



Über mehrere Wochen sorgte das WM-Tippspiel mit täglichen Begegnungen, Bonusfragen und zahlreichen Verlosungen für Spannung. Neben den Hauptpreisen wurden während des Turniers laufend attraktive Gewinne der Sponsoren verlost. Mit der Übergabe des Mittelfeldpreises ist nun auch der letzte Preis offiziell vergeben.



Der Kitzbüheler Anzeiger bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitspielen sowie bei den Sponsoren und Partnern, die das WM-Tippspiel 2026 mit ihren attraktiven Preisen unterstützt und zu einem großen Erfolg gemacht haben.