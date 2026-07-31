Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Mittelfelpreis übergeben
Kitzbüheler Anzeiger
Mittelfeldgewinnerin

Michaela Oberlechner (Mitte) mit Elisabeth Obermoser und Thomas Brandtner (Standortmarketing Kitzbühel).

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
31. Juli 2026

Mittelfelpreis übergeben

Mit der Übergabe des Mittelfeldpreises fand das große WM-Tippspiel des Kitzbüheler Anzeigers, powered by Cum Laude Immobilien, seinen gelungenen Abschluss. Michaela Oberlechner durfte sich über Kitz-Zehner im Wert von 500 Euro freuen. Überreicht wurde der Gewinn von Elisabeth Obermoser und Thomas Brandtner vom Standortmarketing Kitzbühel.

Über mehrere Wochen sorgte das WM-Tippspiel mit täglichen Begegnungen, Bonusfragen und zahlreichen Verlosungen für Spannung. Neben den Hauptpreisen wurden während des Turniers laufend attraktive Gewinne der Sponsoren verlost. Mit der Übergabe des Mittelfeldpreises ist nun auch der letzte Preis offiziell vergeben.

Der Kitzbüheler Anzeiger bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitspielen sowie bei den Sponsoren und Partnern, die das WM-Tippspiel 2026 mit ihren attraktiven Preisen unterstützt und zu einem großen Erfolg gemacht haben.

Weitere Artikel:

Generali Open 2026

Kitzbühel

28.07.2026

Zwei Wochen Spitzentennis in Kitzbühel

Quentin Halys hat mit einem Finalsieg über Alexander Bublik das Generali Open Kitzbühel gewonnen und als erster Franzose den Titel geholt. Im Doppel jubelte Lucas Miedler mit Marc Polmans über den Turniersieg.

ÖFB Cup Kitzbühel Lustenau

Sport

28.07.2026

Kitzbühel siegt im ÖFB Cup

Der FC Kitzbühel ist erfolgreich in den ÖFB-Cup gestartet. Mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg beim FC Lustenau zogen die Gamsstädter verdient in die zweite Runde ein.

Tippspiel Sinnesberger Griller

Bezirk

28.07.2026

Griller für Tippspiel Sieger

Andreas Stolzlechner hat die Einzelwertung des WM-Tippspiels gewonnen und sich damit den Hauptpreis gesichert. Als Gewinn erhält er einen hochwertigen Napoleon-Griller, gesponsert von Sinnesberger.

Wm Tippgemeinschaft

Bezirk

27.07.2026

Tippgemeinschaft gewinnt 500-Euro-Gutschein

Die Tippgemeinschaft von Anjeza, Martin und David gewann den Hauptpreis beim WM-Tippspiel des Kitzbüheler Anzeigers. Das Siegerteam erhielt einen 500 EUR -Gutschein von Intersport Kitzsport.

Generali Open 2026

Kitzbühel

24.07.2026

Die Halbfinalisten stehen fest

Die Halbfinalisten des Generali Open Kitzbühel stehen fest. Yannick Hanfmann, Alexander Bublik, Tomás Martín Etcheverry und Quentin Halys kämpfen um den Finaleinzug. Für österreichische Hoffnung sorgt Lucas Miedler, der mit Marc Polmans das Halbfinale im Doppel erreichte.

Lilith Bachmair Triathlonverein Kitzbühel 2026

Kitzbühel

24.07.2026

Kitzbühler Nachwuchs-Triathleten erfolgreich

Die Tri Kids des Triathlonvereins Kitzbühel überzeugten beim Mostiman in Niederösterreich mit starken Leistungen. Lilith Bachmair sicherte sich den Klassensieg, weitere Nachwuchsathleten sammelten wertvolle Punkte im ÖTRV-Cup.

Übungsleiterkurs_Karate LZ St. Johann 2026

St. Johann

23.07.2026

Neue Kampfrichter und Übungsleiter

Das Karate Leistungszentrum St. Johann überzeugte bei einem Kampfrichter- und Coach-Lehrgang in Kirchberg mit mehreren erfolgreichen Prüfungen. Matthias Leitner schloss die Judge-A-Prüfung als bester Teilnehmer ab.

Sport als Teil des Schulalltags MS 2026

Bezirk

23.07.2026

Mittelschulen St. Johann setzen auf Sport

Die Mittelschulen St. Johann bieten ihren 648 Schülern ein vielseitiges Sportprogramm. Zahlreiche Erfolge bei Meisterschaften und ein breites Bewegungsangebot prägen das Schuljahr.

E-Paper
Aktuelles