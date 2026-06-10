Christian Pauli erzielte beim 3:0-Sieg St. Johanns zwei Treffer und war nur schwer vom Ball zu trennen. Am Freitagabend wartet auf ihn und seine Teamkollegen das große Saisonfinale.
Meisterkrimi in St. Johann: Entscheidung im letzten Akt
Nur noch 90 Minuten trennen Spieler und Fans vom Saisonfinale. Nach der englischen Woche mit gleich zwei Meisterschaftsspielen fällt am kommenden Wochenende in allen Fußballligen die letzte Entscheidung. Während in vielen Klassen die meisten Fragen bereits beantwortet sind, kommt es in der Regionalliga Tirol zu einem echten Herzschlagfinale.
Hinter dem SK St. Johann liegt bereits eine nervenaufreibende Woche. Nach dem 1:1 gegen Fügen am Donnerstag schienen die Titelchancen bereits einen herben Dämpfer erhalten zu haben. Die WSG Tirol Juniors übernahmen die Tabellenführung und brachten sich für den letzten Spieltag in die bessere Ausgangsposition.
Nervenaufreibende Woche für St. Johann
Doch nur wenige Tage später drehte sich das Blatt wieder. Während die Wattener überraschend nicht über ein Unentschieden hinauskamen und wichtige Punkte liegen ließen, zeigte St. Johann gegen Mils eine starke Reaktion und feierte einen souveränen 3:0-Erfolg.
Damit ist die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag wieder völlig offen. Die WSG Tirol Juniors und St. Johann gehen punktgleich in die entscheidenden 90 Minuten. Die Vorteile liegen allerdings bei den Wattenern. Aufgrund des gewonnenen direkten Duells würden die Juniors bei Punktegleichheit den Meistertitel holen.
Für St. Johann ist die Rechnung daher einfach: Die Mannschaft muss ihr letztes Saisonspiel gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die WSG Tirol Juniors nicht voll punktet. Dann könnte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht werden. Gefeiert wird aber auf jeden Fall. Denn der Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse ist schon lange fixiert.
Kitzbühel meldet sich stark zurück
Dort treffen die St. Johanner in der kommenden Saison unter anderem auf den FC Kitzbühel. Die Gamsstädter zeigten zuletzt ebenfalls eine starke Form. Nach dem 1:1 gegen St. Johann im Pongau am Donnerstag legte die Mannschaft von Trainer Michael Baur drei Tage später eindrucksvoll nach und gewann bei den Altach Juniors klar mit 5:2.
Mann des Spiels war dabei Axel Krimbacher. Der Offensivspieler wurde zur Halbzeit eingewechselt und sorgte mit einem Viererpack innerhalb von nur 17 Minuten für die Vorentscheidung. Krimbacher traf in der 55., 61., 64. und 72. Minute und entschied die Partie damit praktisch im Alleingang.
Spannender Kampf um Top-3 Tirols
Vor der letzten Runde ist in der Regionalliga West auch im Tabellenmittelfeld noch vieles möglich. Zwischen dem zehntplatzierten FC Kitzbühel und dem Tabellen-Siebenten Reichenau liegen lediglich zwei Punkte. Mit einem Remis im abschließenden Saisonspiel könnten die Kitzbüheler noch an Schwaz (spielfrei) vorbeiziehen und die Saison als viertbestes Tiroler Team der Liga beenden. Sogar die Reichenau ist noch erreichbar – vorausgesetzt, die Innsbrucker verlieren ihr letztes Spiel und der FCK holt drei Punkte.
Alperen Sarac sorgte bei Kirchberg für viel Wirbel auf der Außenbahn, mehr als ein 1:1 war gegen Söll aber nicht drin.
Westendorf kann es noch schaffen
Auch in einigen anderen Ligen bleibt es bis zum Schluss spannend. So geht es zum Beispiel in der Landesliga Ost für Westendorf im letzten Spiel noch darum, ob man zu den Auf- oder Absteigern der Liga zählen wird. Während Kirchberg und Kirchdorf sich souverän unter die Top-10 gespielt haben, muss Westendorf noch zwei Punkte auf Stumm gutmachen.
Kirchdorf 1b oder doch Waidring?
Auch in der 1. Klasse geht es am Wochenende noch einmal so richtig heiß her. Hochfilzen und Going sind souverän im grünen Bereich und dürfen bereits für die kommende Saison planen. Für Kirchdorf 1b und Waidring wird es hingegen noch einmal spannend. Eines der beiden Teams wird am Ende der Saison wohl leer ausgehen und muss in der nächsten Spielzeit mit den bisherigen 2. Klasse-Teams in der achten Liga antreten.
Dort wartet mit Oberndorf das wohl souveränste aller Teams und mit Sebastian Bachler Tirols Rekordtorjäger. Der 20-Jährige erzielte in dieser Saion insgesamt 57 Treffer und wird auch im letzten Spiel nur schwer zu bremsen sein.