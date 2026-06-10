Meisterkrimi in St. Johann: Entscheidung im letzten Akt

Nur noch 90 Minuten trennen Spieler und Fans vom Saisonfinale. Nach der englischen Woche mit gleich zwei Meisterschaftsspielen fällt am kommenden Wochenende in allen Fußballligen die letzte Entscheidung. Während in vielen Klassen die meisten Fragen bereits beantwortet sind, kommt es in der Regionalliga Tirol zu einem echten Herzschlagfinale.



Hinter dem SK St. Johann liegt bereits eine nervenaufreibende Woche. Nach dem 1:1 gegen Fügen am Donnerstag schienen die Titelchancen bereits einen herben Dämpfer erhalten zu haben. Die WSG Tirol Juniors übernahmen die Tabellenführung und brachten sich für den letzten Spieltag in die bessere Ausgangsposition.



Nervenaufreibende Woche für St. Johann

Doch nur wenige Tage später drehte sich das Blatt wieder. Während die Wattener überraschend nicht über ein Unentschieden hinauskamen und wichtige Punkte liegen ließen, zeigte St. Johann gegen Mils eine starke Reaktion und feierte einen souveränen 3:0-Erfolg.



Damit ist die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag wieder völlig offen. Die WSG Tirol Juniors und St. Johann gehen punktgleich in die entscheidenden 90 Minuten. Die Vorteile liegen allerdings bei den Wattenern. Aufgrund des gewonnenen direkten Duells würden die Juniors bei Punktegleichheit den Meistertitel holen.



Für St. Johann ist die Rechnung daher einfach: Die Mannschaft muss ihr letztes Saisonspiel gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die WSG Tirol Juniors nicht voll punktet. Dann könnte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht werden. Gefeiert wird aber auf jeden Fall. Denn der Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse ist schon lange fixiert.



Kitzbühel meldet sich stark zurück

Dort treffen die St. Johanner in der kommenden Saison unter anderem auf den FC Kitzbühel. Die Gamsstädter zeigten zuletzt ebenfalls eine starke Form. Nach dem 1:1 gegen St. Johann im Pongau am Donnerstag legte die Mannschaft von Trainer Michael Baur drei Tage später eindrucksvoll nach und gewann bei den Altach Juniors klar mit 5:2.



Mann des Spiels war dabei Axel Krimbacher. Der Offensivspieler wurde zur Halbzeit eingewechselt und sorgte mit einem Viererpack innerhalb von nur 17 Minuten für die Vorentscheidung. Krimbacher traf in der 55., 61., 64. und 72. Minute und entschied die Partie damit praktisch im Alleingang.



Spannender Kampf um Top-3 Tirols

Vor der letzten Runde ist in der Regionalliga West auch im Tabellenmittelfeld noch vieles möglich. Zwischen dem zehntplatzierten FC Kitzbühel und dem Tabellen-Siebenten Reichenau liegen lediglich zwei Punkte. Mit einem Remis im abschließenden Saisonspiel könnten die Kitzbüheler noch an Schwaz (spielfrei) vorbeiziehen und die Saison als viertbestes Tiroler Team der Liga beenden. Sogar die Reichenau ist noch erreichbar – vorausgesetzt, die Innsbrucker verlieren ihr letztes Spiel und der FCK holt drei Punkte.