Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Sport
  3. Manuel Feller beendet Saison vorzeitig
Kitzbüheler Anzeiger
Manuel Feller
Foto: GEPA pictures

Fieberbrunn

05. März 2026

Manuel Feller beendet Saison vorzeitig

Manuel Feller wird in Abstimmung mit dem ÖSV-Trainerteam die laufende Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Der Fokus liegt nun vollständig auf seiner gesundheitlichen Regeneration.

„Ich werde weder in Kranjska Gora noch beim Weltcup Finale in Norwegen an den Start gehen. Es war mental und körperlich eine sehr herausfordernde Saison für mich. Über die Jahre haben sich bei mir mentale Herausforderungen entwickelt, die im vergangenen Herbst besonders schwierig wurden. Deshalb habe ich mich damals bewusst zurückgenommen und an mir gearbeitet. Ich habe weitergekämpft und bin stolz auf die Entwicklung, die ich auf und neben der Piste gemacht habe. Aber nach den Olympischen Spielen haben mir Körper und Geist klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist.“

Neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle belasteten ihn zuletzt auch ein Leistenbruch sowie eine Entzündung des Schambeins. Die bevorstehende Pause wird Feller für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch für eine Operation an der Leiste nutzen. Ziel ist es, vollständig zu genesen und optimal vorbereitet in die nächste Saison zu starten.

Weitere Artikel:

Manuel Feller

Fieberbrunn

05.03.2026

Manuel Feller beendet Saison vorzeitig

Manuel Feller wird in Abstimmung mit dem ÖSV-Trainerteam die laufende Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Der Fokus liegt nun vollständig auf seiner gesundheitlichen Regeneration.

Emma Albrecht Skibergsteigen

Going

05.03.2026

EM-Silber für Emma Albrecht

Bei den Europameisterschaften der Skibergsteiger in Aserbaidschan sicherte sich die Goingerin im Sprintrennen den zweiten Platz in der U20 Wertung.

Symbolfoto Wochenmarkt St. Johann

St. Johann

05.03.2026

Wochenmarkt: Saisonstart am 13. März

Ab Mitte März kehrt das bunte Markttreiben wieder auf den St. Johanner Hauptplatz zurück.

Hornschlittenrennen

Oberndorf

05.03.2026

Gaudi-Rennen in Oberndorf

Beim Gaudi-Hornschlittenrennen der Landjugend Oberndorf gingen 43 Dreierteams an den Start. Neben Tempo waren Geschick und Teamarbeit gefragt, bevor im Zelt ausgelassen gefeiert wurde.

Idealtours Geschäftsleitung

Brixen

05.03.2026

Idealtours feiert 50-Jahr-Jubiläum

Die Geschäftsführung berichtete anlässlich des Jubiläums von Wachstum, neuen Zielen und Gelegenheit zum Mitfeiern.

Vertical Up 2026 Kitzbühel

Bildergalerie

Kitzbühel

04.03.2026

Die Streif stand wieder einmal Kopf

Das 15. Vertical Up begeisterte am Wochenende mit Emotionen, Stars, starken Geschichten und herausragenden Leistungen.

Manfred Dag AMS Leiter Kitzbühel Porträtfoto

Kitzbühel

04.03.2026

Weniger Arbeitslose im Bezirk Kitzbühel

Der Tiroler Arbeitsmarkt zeigte sich im Februar insgesamt stabil. Während es bundeslandweit zu einem moderaten Anstieg kam, gab es im Bezirk Kitzbühel weniger Arbeitslose.

Symbolbild Cybercrime

Bezirk

04.03.2026

BMF warnt aktuell vor Betrügern

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt aktuell vor betrügerischen Nachrichten, Fake-Anrufen und gefälschten Webseiten.

E-Paper
Aktuelles
Suche