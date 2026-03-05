Manuel Feller beendet Saison vorzeitig

Manuel Feller wird in Abstimmung mit dem ÖSV-Trainerteam die laufende Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Der Fokus liegt nun vollständig auf seiner gesundheitlichen Regeneration.



„Ich werde weder in Kranjska Gora noch beim Weltcup Finale in Norwegen an den Start gehen. Es war mental und körperlich eine sehr herausfordernde Saison für mich. Über die Jahre haben sich bei mir mentale Herausforderungen entwickelt, die im vergangenen Herbst besonders schwierig wurden. Deshalb habe ich mich damals bewusst zurückgenommen und an mir gearbeitet. Ich habe weitergekämpft und bin stolz auf die Entwicklung, die ich auf und neben der Piste gemacht habe. Aber nach den Olympischen Spielen haben mir Körper und Geist klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist.“



Neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle belasteten ihn zuletzt auch ein Leistenbruch sowie eine Entzündung des Schambeins. Die bevorstehende Pause wird Feller für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch für eine Operation an der Leiste nutzen. Ziel ist es, vollständig zu genesen und optimal vorbereitet in die nächste Saison zu starten.