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Kitzbüheler Anzeiger
LMS Brixental Popabend und Volksmusik

Viele junge Musiker begeisterten beim Pop-Abend in der Alten Schmiede mit Rock- und Popklassikern.

Foto: LMS Brixental

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
27. Mai 2026

LMS Brixental begeisterte mit Pop und Volksmusik

Die Landesmusikschule Brixental durfte sich in den vergangenen Wochen über zwei besonders stimmungsvolle Veranstaltungen freuen, die eindrucksvoll die musikalische Vielfalt und das große Engagement ihrer Schüler zeigten.

Beim beliebten Pop-Abend in der Alten Schmiede präsentierten junge Musiker ein abwechslungsreiches Programm aus Pop- und Rockklassikern sowie modernen Hits. Mit viel Leidenschaft und musikalischem Können sorgten Ensembles und Solisten für beste Stimmung und begeisterten das Publikum in der einzigartigen Atmosphäre der Alten Schmiede.

Vormittag voller Volksmusik
Ebenso großen Anklang fand der Volksmusikfrühschoppen im Gasthof Tirolerhof. Zahlreiche Besucher genossen einen geselligen Vormittag mit echter Tiroler Volksmusik, dargeboten von verschiedenen Volksmusikgruppen und Solisten der Landesmusikschule. Von schwungvollen Polkas bis hin zu gefühlvollen Weisen wurde die lebendige Volksmusiktradition eindrucksvoll gepflegt und vermittelt.

Termin bereits vormerken
Das große Schlusskonzert der Landesmusikschule Brixental findet am 24. Juni im Alpenrosensaal in Westendorf statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Konzertabend mit musikalischen Höhepunkten aus dem gesamten Schuljahr.

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