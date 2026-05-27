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  3. Griechischer Theaterabend begeistert in Fieberbrunn
Kitzbüheler Anzeiger
Teatro Greco in Fieberbrunn

Griechenland mit Leib und Seele – das Theaterstück „Die Erste Liebe“ verzauberte das Publikum.

Foto: Elisabeth Standl
ABO PUR

Fieberbrunn

von Elisabeth Standl
27. Mai 2026

Griechischer Theaterabend begeistert in Fieberbrunn

Wieder einmal ist es dem Kulturausschuss der Marktgemeinde Fieberbrunn gelungen, etwas ganz und gar Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen. „Als uns dieses Theater herangetragen wurde, habe ich mir gedacht: Das könnte speziell werden. Ein Theater in griechischer Sprache – das hatten wir noch nie. Außer in Wien gibt es das in ganz Österreich nicht. Wir feiern heute ein griechisches Fest mit einem Theaterstück, das wir so in dieser Form noch nicht erlebt haben“, fr ...

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