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Kitzbüheler Anzeiger
Podcast live aus Kunstbühel

Michael Klieber, Beate Obermoser, Matthias Bernhard, Christoph Pfister und Anton Krimbacher.

Foto: Bianca Riegel

Kitzbühel

von Bianca Riegel
20. Mai 2026

Podcast "Ruptur" live bei Kunstbühel+ aufgezeichnet

Wie hört sich Kultur an? Welche Geschichten stecken dahinter? Und wer sind die Menschen, die Tirol kulturell mitgestalten? Mit diesen Fragen ist der Podcast „Ruptur“ in ganz Tirol unterwegs. Das Format ist Teil der Kulturstrategie des Landes Tirol und zeichnet Gespräche live vor Publikum dort auf, wo Kultur entsteht und gelebt wird.

Spannende Einblicke und starke Musik
Für den Bezirk Kitzbühel machte „Ruptur“ nun Halt bei Kunstbühel+ in Kitzbühel. Organisiert wird das Format von der Lebensraum Holding. Charmant durch den Abend führte Radiomoderator Michael Klieber.

Obfrau Beate Obermoser erzählte, wie sich Kunstbühel+ zu einem lebendigen Kulturort entwickelt hat. Der Kitzbüheler Künstler Matthias Bernhard sprach darüber, wie Generationen vor Ort gemeinsam wirken und wie interdisziplinär der Kulturort bespielt wird.

Musikalisch begleitet wurde der Abend vom aktuellen Life Radio Act des Monats: Anton K. aus Hopfgarten begeisterte mit toller Stimme und starken selbstgeschriebenen Texten. Begleitet wurde er von seinem Wegbegleiter Christoph Pfister an den Percussions.

Die Folge bietet persönliche Einblicke in die Kulturszene des Bezirks und zeigt, wie vielfältig und lebendig Kulturarbeit in der Region gelebt wird und wird am 31. Mai um 20 Uhr auf Life Radio Tirol sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen ausgestrahlt.

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