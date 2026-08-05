Bewährtes Team mit frischem Schwung

Am 25. Juli hieß es im Gasthof Schöne Aussicht in St. Johann wieder: Vorhang auf für die Generalversammlung der Volksbühne St. Johann. Zahlreiche Mitglieder und Ehrenmitglieder folgten der Einladung. Besonders freute man sich über den Besuch von Christine Gschnaller, Obfrau des Kulturausschusses der Marktgemeinde St. Johann.



Rückblick auf Spielsaison



Obmann Christian Bergmann ließ die vergangene Spielsaison Revue passieren und blickte auf viele gelungene Aufführungen und schöne gemeinsame Momente zurück. Anschließend präsentierte Kassierin Maria Feiersinger den Kassabericht – zur Freude aller mit einem erfreulichen Ergebnis.



Neue Mitglieder im Vorstand



Ein wichtiger Programmpunkt war die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes. Das Vertrauen in die bisherige Vereinsführung bleibt groß: Christian Bergmann wurde als Obmann ebenso bestätigt wie seine Stellvertreterin Christina Pixner. Auch Maria Feiersinger bleibt Kassierin, unterstützt von ihrer Stellvertreterin Elisabeth Drexl.



Neu im Vorstand übernehmen Magdalena Graßmann als Schriftführerin und Sabine Obwaller als ihre Stellvertreterin die Feder. Als Beisitzer bringen künftig Michael Graßmann, Anna Maria Kofler und Eva-Maria Unterwurzacher ihre Ideen und Tatkraft ein. Kassaprüfer des Vereines sind Erwin Bergmann und Peter Kofler.



Nach dem offiziellen Teil wurde – wie es sich für eine Theaterfamilie gehört – beim gemeinsamen Abendessen noch ausgiebig gelacht. Die eine oder andere lustige Anekdote und so manches „Hoppala“ aus vergangenen Aufführungen sorgten für beste Unterhaltung. So klang der Abend in geselliger Runde aus – mit viel Vorfreude auf die kommende Spielsaison und der Gewissheit, dass auf und hinter der Bühne auch weiterhin Teamgeist und Humor die Hauptrollen spielen.