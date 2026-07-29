Klingende Töne der Orgelakademie

Seit 2018 gibt es in Kitzbühel die Internationale Orgelakademie, mittlerweile höchst erfolgreich und renommiert. Der Kitzbüheler Anzeiger hat die künstlerische Leiterin Katharina Königsfeld zum Gespräch getroffen.



Wie ist die Internationale Orgelakademie entstanden?

„Es gab in Kitzbühel den Franz-Schmidt-Orgelwettbewerb, der in der Orgelwelt recht bekannt war. Dieser ist nach Wien abgewandert und danach war der Wunsch nach einer Fortführung da, da war einiges in der Schwebe. Ich selbst bin über Jahre hinweg nach Cervo gefahren, ein kleines ligurisches Dorf in Italien. Dort gibt es eine Sommerakademie, zur Vorbereitung auf Prüfungen, auf Wettbewerbe. Mein Musikprofessor und Mentor war der künstlerische Leiter. Das ist in 30 Jahre angewachsen auf über 150 Studenten auf mindestens 15 Professoren mit den Instrumenten Klavier, verschiedene Streichinstrumente und Gesang - eine Kombination aus Dozentenkonzerten, Meisterkursen, also hochqualifizierter Arbeit und Urlaub. Vom Lern- und Erfolgsstatus konnte man weit mehr mitnehmen als von so manch Standardversion solcher Akademien. Ich dachte, das könnte auch in Kitzbühel möglich sein. Die Berge, das Grün, die Sonne, die Kuhglocken – es ist ja alles inspirierend. Aber trotzdem mit dem Focus auf Weltklasseniveau Unterricht, gezielt auf dem Instrument der Orgel, weil das hier eben schon Tradition hatte. Beim Land haben wir 2017 mit der Idee offene Türen angetroffen, das war ein Riesenglück. Ein Jahr später fand die Orgelakademie dann in der Form das erste Mal statt.“



Wie sieht das Resümee nach dieser ersten Zeit aus?



„Schon damals war klar, wir werden rund fünf Jahre brauchen, um zu sehen, wie die Resonanz ist. Die Covid Jahre abgezogen, sind wir da nun und können berichten: es wird von den Studenten angenommen, diese Dreierkombi aus Dozentenkonzert, Meisterkursen und dem kleinen Wettbewerb am Schluss. Im besten Fall kann ein Student, eine Studentin noch mit Preisgeld nach Hause fahren und was im Lebenslauf stehen haben zusätzlich zum Unterricht. Und das hat sich rumgesprochen. Wir haben uns augenscheinlich einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet, denn wir haben dieses Jahr 15 Studentinnen und Studenten aus aller Welt mit sensationellen Lebensläufen. Wir können stolz sagen, es hat sich etabliert. Zudem hatten wir von Anfang an das Glück, dass unsere Preisträger dann in Folge andere, große Wettbewerbe gewonnen haben. Das ist das Beste, was uns passieren konnte, wir sind praktisch ein Erfolgsgarant.“

