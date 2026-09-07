Pizzera & Jaus begeisterten im Kitzbüheler Tennisstadion

Schon vor ihrem Auftritt hatten Paul Pizzera und Otto Jaus Gelegenheit, die besondere Atmosphäre des Tennisstadions kennenzulernen. Zwischen Soundcheck und Interviews nahmen sich die beiden Musiker Zeit für ein Treffen mit Fans. Dabei gab es neben Autogrammen und gemeinsamen Fotos auch persönliche Videogrüße für Angehörige daheim.



Bevor das Duo die Bühne übernahm, stimmten zwei weitere österreichische Künstler das Publikum auf den Konzertabend ein: Songcontest-Teilnehmer Cosmó und Singer-Songwriterin Ina Regen sorgten mit ihren Auftritten für den musikalischen Auftakt im Tennisstadion.



Anschließend betraten Pizzera & Jaus zu Eminems „Lose Yourself“ die Bühne. Mit „Liebe zum Mitnehmen“ stiegen sie in ihr Programm ein und machten deutlich, was dieser Abend bieten sollte: Musik, Gemeinschaft und eine Auszeit von den Sorgen des Alltags. In der rund zweistündigen Show wechselten kraftvolle, rockige Nummern mit gefühlvollen Liedern.



Für Pizzera & Jaus war das Konzert zugleich ihr erster Auftritt vor dieser Kulisse und der Abschluss ihrer Tour. Bereits beim Soundcheck hatte das Duo die besondere Atmosphäre des Kitzbüheler Stadions hervorgehoben.