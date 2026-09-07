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Kitzbüheler Anzeiger
LMS Kitzbühel und Umgebung

Peter Gasteiger (l.) und Stefan Brandstätter.

Foto: Tobias Guttmann

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
07. September 2026

Neues Schuljahr, neue Leitung auf Zeit

Mit 1. September übernimmt der Direktor- Stellvertreter Stefan Brandstätter, eine langjährige und erfahrene Lehrperson, interimistisch für ein Jahr die Leitung der Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung.

Direktor Peter Gasteiger widmet sich in dieser Zeit seiner Tätigkeit als Dozent an der Universität Mozarteum Salzburg. Die LMS Kitzbühel und Umgebung startet am Montag, 14. September, in das Schuljahr 2026/2027.
Auch heuer ist ein vielfältiges Programm geplant – von „Musik HÖREN – Musik SPÜREN“ für Menschen mit und ohne Demenz über das Konzert der Jüngsten bis zum Preisträgerkonzert von Prima la Musica.

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