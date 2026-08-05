Kitzbüheler Schauspieler Elia Ritter im Interview

Interview Bianca Riegel



Wer Elia Ritter heute auf der Bühne erlebt, könnte meinen, sein Weg sei von Anfang an vorgezeichnet gewesen. Tatsächlich begann alles mit einem ganz besonderen Theaterbesuch. Als Fünfjähriger saß er im Publikum und sah seinen Onkel Georg im Stück „Der Schneckenprofessor“ auf der Bühne.



„Mir ist der Mund nicht mehr zugegangen“, erinnert sich Ritter schmunzelnd. „Da wusste ich, dass ich das auch einmal ma ...