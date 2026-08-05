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Kitzbüheler Anzeiger
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Schauspieltalent Elia Ritter aus Kitzbühel.

Foto: Cornelia Pirchner
ABO PUR

Kitzbühel

von Bianca Riegel
05. August 2026

Kitzbüheler Schauspieler Elia Ritter im Interview

Interview Bianca Riegel

Wer Elia Ritter heute auf der Bühne erlebt, könnte meinen, sein Weg sei von Anfang an vorgezeichnet gewesen. Tatsächlich begann alles mit einem ganz besonderen Theaterbesuch. Als Fünfjähriger saß er im Publikum und sah seinen Onkel Georg im Stück „Der Schneckenprofessor“ auf der Bühne.

„Mir ist der Mund nicht mehr zugegangen“, erinnert sich Ritter schmunzelnd. „Da wusste ich, dass ich das auch einmal ma ...

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