LMS-Schüler überzeugen in Passail

Mitte Mai fand im steirischen Passail der Steirische Volksmusikwettbewerb „Josef Peyer Preis 2026“ statt. Drei Schüler der Landesmusikschule St. Johann unter der Betreuung von Harmonikalehrer Christoph Döttlinger stellten sich der fachkundigen Jury und überzeugten mit hervorragenden Leistungen.



Christian Schwentner aus Kössen erreichte in der Altersgruppe A (8–10 Jahre) das Prädikat „Sehr gut“, Bernhard Grander aus Waidring wurde in der Altersgruppe C (12–14 Jahre) mit „Ausgezeichnet“ bewertet. Lorenz Gabriel Praschberger aus Walchsee überzeugte in der Altersgruppe E (18–24 Jahre) ebenfalls mit „Ausgezeichnet“ und erreichte zusätzlich den 2. Platz in seiner Wertungsklasse.