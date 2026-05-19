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Kitzbüheler Anzeiger
Kabarett Japan Kirchdorf

Kabarettist Christoph Lukas Schwaiger sorgte mit seinem humorvollen Japan-Bericht für viele Lacher.

Foto: Gernot Schwaiger

Kirchdorf

von Gernot Schwaiger
19. Mai 2026

Kabarett mit Christoph Lukas Schwaiger in Kirchdorf

Zu einer humorvollen Weltreise der besonderen Art lud das Katholische Bildungswerk (KBW) Kirchdorf in die Aula der Volksschule ein. Dort lieferte der Pongauer Kabarettist Christoph Lukas Schwaiger einen amüsanten Einblick in das Land der aufgehenden Sonne und begeisterte das Publikum mit seinem Programm „Fujijama im Pyjama“.

Skurrile Begegnungen im besonderen Land
Pointiert und mit viel Wortwitz schilderte er seine Erlebnisse in Japan. Im Mittelpunkt standen dabei die skurrilen Begegnungen mit der legendären, bisweilen fast schon „zu höflichen“ einheimischen Bevölkerung und die Herausforderungen, die der Alltag zwischen Hightech-WCs und jahrhundertealten Traditionen bereithält.

Die Kabarett-Besucher amüsierten sich prächtig über den charmanten Reisebericht, der kein Klischee ausließ und dennoch viel Sympathie für die ferne Kultur weckte.

Thomas Schwaiger zeigte sich als Leiter des Katholischen Bildungswerks am Ende des Abends hochzufrieden. Er nutzte die Gelegenheit, um sich bei VS-Direktorin Andrea File-Moosburger für die Gastfreundschaft und die Bereitstellung der Räumlichkeiten zu bedanken.

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