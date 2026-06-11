Landesmeister-Double für SMS Kitzbühel

Die Sportmittelschule Kitzbühel ist Tiroler Landesmeister der Sparkassen Schülerliga Fußball. Im Landesfinale in Hatting bezwangen die Gamsstädter, die heuer bereits den Hallentitel gewinnen konnten, die Fußballschwerpunktschule Wörgl mit 3:1.



Einen Krimi hatten die Kitzbüheler Sportschüler im Halbfinale gegen die Lokalmatadore der MS Kematen zu überstehen. Dem 1:1 nach regulärer Spielzeit folgte ein 8-Meter-Schießen, in dem sich die späteren Landesmeister mit 4:3 durchsetzen konnten.



Die Schüler der SMS Kitzbühel dürfen Tirol nun Ende Juni bei der Bundesmeisterschaft in Fürstenfeld vertreten. Dort treffen die zehn besten Mannschaften Österreichs aufeinander. Mit 95 teilnehmenden Schulen in Tirol gab es im Schuljahr 2025/26 einen neuen Teilnehmerrekord. 879 Schulteams beteiligten sich bundesweit an der Sparkassen Schülerliga Fußball.



Große Freude beim Landesreferent

Riesenfreude über den Sieg herrschte auch bei Schülerliga-Landesreferent Walter Zimmermann, selbst Sportlehrer an der Mittelschule Kitzbühel: „Wir haben es geschafft und mit der SMS Kitzbühel 2026 das Double geholt – Landesmeister der Sparkassen Schülerliga Fußball sowohl in der Halle als auch am Feld. Nach einem sensationellen Finale, bei dem wir den Serienmeister, die SMS Wörgl, mit 3:1 besiegten, holen wir uns 2026 den 2. Landesmeistertitel. Eine ganz starke Leistung vom ganzen Team. Und als Draufgabe geht‘s jetzt noch Ende Juni zur Bundesmeisterschaft nach Fürstenfeld.“