Kroatisch kulinarischer Abend im Pfarrsaal Kirchdorf

Ein Hauch von Slawonien wehte kürzlich durch den bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrsaal in Kirchdorf. Unter dem Motto „Zu Gast in Kroatien“ lud das Katholische Bildungswerk (KBW) zu einem abwechslungsreichen Abend ein, der alle Sinne berührte. Pastoralassistent Diakon Tihomir Pausic nahm die Besucher mit auf eine faszinierende Reise in seine kroatische Heimat.



Mit viel Herzblut beleuchtete er anhand eines interessanten Bildervortrages die reiche Geschichte, die tiefe religiöse Prägung sowie die vielfältige Kultur dieses schönen Landes.



Der zweite Teil des Abends stand ganz im Zeichen der Kulinarik. Dazu hatte das Organisationsteam eigens für diesen Anlass traditionelle slawonische Spezialitäten zubereitet. Bei der Verkostung zeigten sich die Gäste von den intensiven Geschmackserlebnissen der osteuropäischen Region restlos begeistert.

Im schön dekorierten Pfarrhof-Angerl fand der feine Sommerabend einen gemütlichen Ausklang.



Lob für den Diakon und sein Helferteam

Unter den zahlreichen Besuchern befanden sich auch Pfarrer Robert Shako Lokeso und Bürgermeister Gerhard Obermüller. Beide lobten die gelungene Verbindung von Kultur und Kulinarik.



Auch KBW-Leiter Thomas Schwaiger zog eine überaus positive Bilanz: „Es war ein rundum gelungener Abend, der zeigt, wie Gemeinschaft verbindet.“ Sein besonderer Dank galt Diakon Tihomir Pausic und dem gesamten freiwilligen Helferteam im Hintergrund.