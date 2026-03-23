Klare Heimniederlage für Kitzbühel

Nach der knappen Auftaktniederlage in Reichenau setzte es für den FC Kitzbühel am Wochenende vor heimischem Publikum den nächsten Dämpfer. Gegen Dornbirn mussten sich die Gamsstädter deutlich mit 0:4 geschlagen geben.



Die Gäste erwischten einen echten Traumstart und gingen bereits in der ersten Spielminute mit 1:0 in Führung. Dornbirn blieb auch in der Folge am Drücker, setzte die Kitzbüheler früh unter Druck und legte in der 14. Minute das 2:0 nach. Noch vor der Pause sorgten die Vorarlberger mit dem Treffer zum 3:0 (29.) für klare Verhältnisse.

Erst danach fand die Elf von Trainer Michael Baur besser ins Spiel und kam zu mehr Ballbesitz, ohne jedoch wirklich zwingend vor das Tor zu kommen.



Für den nächsten Rückschlag sorgte die 63. Minute: David Spak sah nach einer Beleidigung von Schiedsrichter David Astl die Rote Karte. Auch Coach Baur wurde wegen Kritik verwarnt. In Überzahl verwaltete Dornbirn die Führung souverän und setzte in der 64. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt.



Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Bereits am Dienstag (nach Redaktionsschluss) wartet auswärts das Derby beim FC Pinzgau Saalfelden, ehe am Wochenende Wals-Grünau in Kitzbühel gastiert.