Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Sport
  3. Klare Heimniederlage für Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
Foto: Alex Schwaninger

Bildergalerie

Kitzbühel

23. März 2026

Klare Heimniederlage für Kitzbühel

Nach der knappen Auftaktniederlage in Reichenau setzte es für den FC Kitzbühel am Wochenende vor heimischem Publikum den nächsten Dämpfer. Gegen Dornbirn mussten sich die Gamsstädter deutlich mit 0:4 geschlagen geben.

Die Gäste erwischten einen echten Traumstart und gingen bereits in der ersten Spielminute mit 1:0 in Führung. Dornbirn blieb auch in der Folge am Drücker, setzte die Kitzbüheler früh unter Druck und legte in der 14. Minute das 2:0 nach. Noch vor der Pause sorgten die Vorarlberger mit dem Treffer zum 3:0 (29.) für klare Verhältnisse.
Erst danach fand die Elf von Trainer Michael Baur besser ins Spiel und kam zu mehr Ballbesitz, ohne jedoch wirklich zwingend vor das Tor zu kommen.

Für den nächsten Rückschlag sorgte die 63. Minute: David Spak sah nach einer Beleidigung von Schiedsrichter David Astl die Rote Karte. Auch Coach Baur wurde wegen Kritik verwarnt. In Überzahl verwaltete Dornbirn die Führung souverän und setzte in der 64. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt.

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht: Bereits am Dienstag (nach Redaktionsschluss) wartet auswärts das Derby beim FC Pinzgau Saalfelden, ehe am Wochenende Wals-Grünau in Kitzbühel gastiert.

Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
Fußball Kitzbühel Dornbirn
© Alex Schwaninger
1 / 3

Weitere Artikel:

Volleyball St. Johann

St. Johann

23.03.2026

Starker Heimsieg für Volleyballerinnen

St. Johanner Damen wahren nach 3:2-Triumph über TI-Volley Chance auf Platz drei in der Meisterschaft.

Fußball Kitzbühel Dornbirn

Bildergalerie

Kitzbühel

23.03.2026

Klare Heimniederlage für Kitzbühel

Nach der knappen Auftaktniederlage in Reichenau setzte es für den FC Kitzbühel am Wochenende vor heimischem Publikum den nächsten Dämpfer. Gegen Dornbirn mussten sich die Gamsstädter deutlich mit 0:4 geschlagen geben.

Brand_Fieberbrunn_13_2026_Fieberbrunn

Brixen

23.03.2026

Feuerwehren im Dauereinsatz

Am Sonntagabend standen gleich zwei Brandeinsätze im Bezirk Kitzbühel im Fokus: In Fieberbrunn geriet eine ehemalige Liftstation in Vollbrand, während es in Brixen im Thale nach einer Verpuffung zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus kam.

PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft Kitzbühel

Bezirk

23.03.2026

Lippusch und Billovits gewinnen PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft

Mit einem würdigen Finale in der Kegelbahn Reith ging die PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft Kitzbühel zu Ende. Den Mannschaftsbewerb entschied Reith für sich.

Ski Clubmeister Waidring

Waidring

23.03.2026

Widmoser und Endstrasser neue Waidringer Clubmeister

Der Schiclub Waidring hat seine Clubmeisterschaften 2026 erfolgreich ausgetragen. Die alpinen Rennen fanden nach wetterbedingter Verschiebung am Hausberg statt, die nordischen Wettkämpfe im Webererfeld auf der hauseigenen 770-Meter-Loipe.

Taekwondo Fieberbrunn

Fieberbrunn

22.03.2026

51 Medaillen für Taekwondo Club

Mit beeindruckenden Leistungen auf der Wettkampffläche sicherten sich die Fieberbrunner Sportler bei den Tiroler Landesmeisterschaften 27 Goldmedaillen, 14 Silbermedaillen und 10 Bronzemedaillen.

oamtc-pixabay

Kitzbühel

22.03.2026

Alpinunfall auf gesperrter Piste

Ein schwerer Skiunfall in Kitzbühel ereignete sich am 21. März auf der gesperrten Piste 36 am Hahnenkamm. Ein 44-jähriger Skifahrer stürzte über ein Windenseil und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde per Hubschrauber nach Innsbruck geflogen.

Stephan Embacher

Hopfgarten

22.03.2026

Premierensieg für Stephan Embacher

Was für ein Moment: Der 20-jährige Hopfgartner krönte sich beim Skifliegen in Vikersund erstmals zum Weltcupsieger.

E-Paper
Aktuelles
Suche