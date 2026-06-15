Kitzbüheler Alpenrallye sorgte für Glanz

Die 39. Kitzbüheler Alpenrallye sorgte am Wochenende wieder für besonderes automobiles Flair in der Gamsstadt und der gesamten Region. Mehr als 150 historische Fahrzeuge aus verschiedenen Jahrzehnten sowie Teilnehmer aus zwölf Nationen machten die Traditionsveranstaltung zu einem Publikumsmagneten.



Die abwechslungsreichen Ausfahrten führten die Teams unter anderem zum Flugplatz St. Johann, über die Gerlos Alpenstraße, vorbei an den Krimmler Wasserfällen und durch das Zillertal. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des ÖAMTC Driving Centers in Saalfelden, ehe die Oldtimer zurück nach Tirol rollten. Den stimmungsvollen Abschluss bildete der Concours d‘Elegance in der Kitzbüheler Innenstadt, wo zahlreiche Besucher die automobilen Raritäten aus nächster Nähe bewundern konnten.