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Kitzbüheler Anzeiger
Fußball Kitzbühel
Foto: Alex Schwaninger

Kitzbühel

von Sabine Huber
16. Juni 2026

Kitzbühel stürmt in den ÖFB-Cup

Mit einer bärenstarken Frühjahrssaison katapultiert sich der FC Kitzbühel in der Regionalliga West in letzter Minute noch unter die Top3 Teams Tirols. Am letzten Spieltag überholte die Elf von Michael Baur mit ihrem Sieg noch Schwaz und Reichenau und darf sich damit über eines der begehrten Tickets für den ÖFB Cup freuen. Sollte das Team einen renommierten Gegner zugelost bekommen,wäre das der verdiente Lohn für die starke Leistung.

Dabei verlief der Auftakt alles andere als nach Wunsch. Gegen den Tabellenvierten Seekirchen geriet der FC Kitzbühel vor eigenem Publikum bereits ind er 19. Minute ins Hintertreffen . Doch die Gamsstädter steckten nicht auf und kamen noch vor dem Pausenpfiff durch Axel Krimbacher zum wichtigen Ausgleich.

Mit Michael Baur kam die Trendwende
Nach dem Seitenwechsel übernahm die Elf von Michael Baur endgültig das Kommando. Rene Lukasser-Weitlaner drehte die Partie in der 47. Minute, ehe ein Eigentor der Gäste nur neun Minuten später für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Deniss Stradins in der 85. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

Es war nicht nur der perfekte Abschluss eines Spiels, sondern auch das Ende einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Nach einem enttäuschenden Saisonstart zog der Verein im Herbst die Reißleine und trennte sich von Trainer Sean Caldwell. Mit Michael Baur übernahm ein erfahrener Fußballfachmann die Mannschaft und brachte das Selbstvertrauen zurück.

Statt sich nur auf Defensivarbeit zu beschränken, trat der FC Kitzbühel plötzlich mutig und offensiv auf. Das Angriffsspiel gewann an Qualität und Tore vielen wieder wie gewohnt.

Die Entwicklung ist beeindruckend: Neun Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen im Frühjahr sprechen eine klare Sprache. Betrachtet man nur die Rückrundentabelle, hätten
sich die Kitzbüheler sogar auf Rang vier eingereiht. Kein Wunder, dass sich Spieler und Fans schon auf den Start der neuen Saison freuen.

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