Kitzbühel im ÖFB Cup souverän eine Runde weiter

Turbulente Schlussviertelstunde

Erst in der Schlussviertelstunde ließ die Konzentration bei den Tirolern etwas nach. Die Vorarlberger nutzten eine Unachtsamkeit und kamen in der 79. Minute noch zum Ehrentreffer. Mehr als Ergebniskosmetik war das allerdings nicht, der verdiente Einzug des FC Kitzbühel in die zweite Runde des ÖFB-Cups geriet dadurch nie mehr in Gefahr.



Trainer Michael Baur zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, fand aber dennoch Verbesserungspotenzial: „Der Sieg war hochverdient. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und hätten sie teilweise noch konsequenter nutzen können.“



Weniger begeistert war der Coach von der Schlussphase: „Die letzten 30 Minuten haben mir nicht mehr so gefallen. Wir haben gegen einen Gegner, der praktisch schon geschlagen war und zudem einen Mann weniger hatte, die Ordnung verloren und ihn dadurch noch zu einem Tor kommen lassen. Da müssen wir konsequenter bleiben.“



Besonders im ÖFB-Cup erwartet der Trainer von seiner Mannschaft, dass sie bis zur letzten Minute konzentriert auftritt.



Hausaufgaben bis zum nächsten Match

„Man spielt nicht so oft im ÖFB-Cup. Gerade deshalb sollten die Jungen aufzeigen. Das haben wir in den letzten 30 Minuten nicht mehr so getan, wie ich mir das vorstelle.“



Mit Blick auf den bevorstehenden Ligaauftakt, ebenfalls gegen den FC Lustenau, richtete der Trainer den Fokus bereits auf die Defensive. „Über 90 Minuten dürfen wir die Konzentration nicht verlieren, auch nicht gegen einen Gegner in Unterzahl oder bei einer klaren Führung. Das sind genau die Hausaufgaben, die wir machen müssen. Nächste Woche wird es wieder ein anderes Spiel. Lustenau wird sich etwas überlegen und darauf müssen wir vorbereitet sein.“