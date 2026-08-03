Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Kerschdorfer Tirol Cup: Kössen, Westendorf und Oberndorf steigen auf
Kitzbüheler Anzeiger
Bild Fußball
Foto: Alex Schwaninger

Bezirk

03. August 2026

Kerschdorfer Tirol Cup: Kössen, Westendorf und Oberndorf steigen auf

Der Kerschdorfer Tirol Cup brachte für die Bezirksvereine spannende Spiele, späte Entscheidungen und jede Menge Tore. Während sich der FC Kössen, der FC Westendorf und der FC Oberndorf den Aufstieg sichern konnten, musste sich der FC Reith nach einem torreichen Spiel verabschieden.

Kössen im Elferschießen weiter
Für den FC Kössen schien die Partie gegen den starken Gegner lange verloren. Bereits in der 6. Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand, kurz vor der Pause erhöhten die Gäste auf 2:0. Doch Kössen bewies Moral: Der Anschlusstreffer in der 78. Minute brachte neue Hoffnung, ehe in der Nachspielzeit der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2 gelang. Wie schon in der Vorrunde musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort behielten die Kössener erneut die Nerven, verwandelten sieben ihrer neun Strafstöße und setzten sich mit 7:6 durch.

Westendorf siegt mit 1:0
Deutlich weniger spektakulär verlief die Begegnung des FC Westendorf gegen den SV Söll. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit und einer umkämpften zweiten Hälfte sorgte schließlich der Treffer in der 85. Minute für die Entscheidung. Mit dem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg löste Westendorf ebenfalls das Ticket für die nächste Cuprunde.

Oberndorf gewinnt gegen Bad Häring
Auch der FC Oberndorf durfte jubeln. Gegen Bad Häring spielte den Gastgebern eine Rote Karte der Gäste in der 24. Minute in die Karten. Den fälligen Freistoß verwandelte Oberndorf direkt zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren in der 64. Minute das 2:0 nach. Zwar gelang Bad Häring wenig später noch der Anschlusstreffer, am verdienten 2:1-Erfolg und dem Einzug in die nächste Runde änderte das jedoch nichts mehr.

Reith scheidet aus
Für den FC Reith endete die Cupreise hingegen mit einer deutlichen Niederlage. Nach der frühen Führung in der 7. Minute und einem zwischenzeitlichen Eigentor gelang den Gastgebern zwar noch einmal die erneute Führung, doch anschließend übernahm der SV Rum das Kommando. Mit 3 Treffern in 3 Minuten drehten die Inntaler die Partie noch vor der Pause, kurz danach feuerte Rum weiter aufs Tor der Hausherren. Am Ende musste sich Reith mit 3:8 geschlagen geben und verabschiedete sich aus dem Kerschdorfer Tirol Cup.

Weitere Artikel:

fußball_StJohann_schwaninger
ABO PUR

Kitzbühel

03.08.2026

Kitzbühel siegt, St. Johann muss sich etablieren

Traumstart für den FC Kitzbühel: Die Gamsstädter besiegten Lustenau zum Regionalliga-Auftakt mit 2:0. Aufsteiger SK St. Johann musste sich Kufstein mit 1:3 geschlagen geben, zeigte aber nach der Pause eine starke Reaktion.

Testspiel Köln Hertha

St. Johann

03.08.2026

1.500 Fans sehen Testspiel

Der 1. FC Köln und Hertha BSC trennten sich im Testspiel im ausverkauften Koasastadion in St. Johann mit 2:2. 1.500 Zuschauer sahen den Saison-Test, der zugleich den Abschluss des Kölner Trainingslagers in Kitzbühel bildete.

Mittelfeldgewinnerin

Bezirk

31.07.2026

Michaela Oberlechner gewinnt 500 Euro

Mit der Übergabe des Mittelfeldpreises ist das WM-Tippspiel des Kitzbüheler Anzeigers offiziell zu Ende gegangen. Michaela Oberlechner gewann Kitz-Zehner im Wert von 500 Euro und nahm den Preis vom Standortmarketing Kitzbühel entgegen.

Generali Open 2026

Kitzbühel

28.07.2026

Zwei Wochen Spitzentennis in Kitzbühel

Quentin Halys hat mit einem Finalsieg über Alexander Bublik das Generali Open Kitzbühel gewonnen und als erster Franzose den Titel geholt. Im Doppel jubelte Lucas Miedler mit Marc Polmans über den Turniersieg.

ÖFB Cup Kitzbühel Lustenau

Sport

28.07.2026

Kitzbühel siegt im ÖFB Cup

Der FC Kitzbühel ist erfolgreich in den ÖFB-Cup gestartet. Mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg beim FC Lustenau zogen die Gamsstädter verdient in die zweite Runde ein.

Tippspiel Sinnesberger Griller

Bezirk

28.07.2026

Griller für Tippspiel Sieger

Andreas Stolzlechner hat die Einzelwertung des WM-Tippspiels gewonnen und sich damit den Hauptpreis gesichert. Als Gewinn erhält er einen hochwertigen Napoleon-Griller, gesponsert von Sinnesberger.

Wm Tippgemeinschaft

Bezirk

27.07.2026

Tippgemeinschaft gewinnt 500-Euro-Gutschein

Die Tippgemeinschaft von Anjeza, Martin und David gewann den Hauptpreis beim WM-Tippspiel des Kitzbüheler Anzeigers. Das Siegerteam erhielt einen 500 EUR -Gutschein von Intersport Kitzsport.

Generali Open 2026

Kitzbühel

24.07.2026

Die Halbfinalisten stehen fest

Die Halbfinalisten des Generali Open Kitzbühel stehen fest. Yannick Hanfmann, Alexander Bublik, Tomás Martín Etcheverry und Quentin Halys kämpfen um den Finaleinzug. Für österreichische Hoffnung sorgt Lucas Miedler, der mit Marc Polmans das Halbfinale im Doppel erreichte.

E-Paper
Aktuelles