Kerschdorfer Tirol Cup: Kössen, Westendorf und Oberndorf steigen auf

Kössen im Elferschießen weiter

Für den FC Kössen schien die Partie gegen den starken Gegner lange verloren. Bereits in der 6. Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand, kurz vor der Pause erhöhten die Gäste auf 2:0. Doch Kössen bewies Moral: Der Anschlusstreffer in der 78. Minute brachte neue Hoffnung, ehe in der Nachspielzeit der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2 gelang. Wie schon in der Vorrunde musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort behielten die Kössener erneut die Nerven, verwandelten sieben ihrer neun Strafstöße und setzten sich mit 7:6 durch.



Westendorf siegt mit 1:0

Deutlich weniger spektakulär verlief die Begegnung des FC Westendorf gegen den SV Söll. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit und einer umkämpften zweiten Hälfte sorgte schließlich der Treffer in der 85. Minute für die Entscheidung. Mit dem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg löste Westendorf ebenfalls das Ticket für die nächste Cuprunde.



Oberndorf gewinnt gegen Bad Häring

Auch der FC Oberndorf durfte jubeln. Gegen Bad Häring spielte den Gastgebern eine Rote Karte der Gäste in der 24. Minute in die Karten. Den fälligen Freistoß verwandelte Oberndorf direkt zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren in der 64. Minute das 2:0 nach. Zwar gelang Bad Häring wenig später noch der Anschlusstreffer, am verdienten 2:1-Erfolg und dem Einzug in die nächste Runde änderte das jedoch nichts mehr.



Reith scheidet aus

Für den FC Reith endete die Cupreise hingegen mit einer deutlichen Niederlage. Nach der frühen Führung in der 7. Minute und einem zwischenzeitlichen Eigentor gelang den Gastgebern zwar noch einmal die erneute Führung, doch anschließend übernahm der SV Rum das Kommando. Mit 3 Treffern in 3 Minuten drehten die Inntaler die Partie noch vor der Pause, kurz danach feuerte Rum weiter aufs Tor der Hausherren. Am Ende musste sich Reith mit 3:8 geschlagen geben und verabschiedete sich aus dem Kerschdorfer Tirol Cup.