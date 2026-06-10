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Kitzbüheler Anzeiger
Franzoni Hahnenkamm 2026

Für Giovanni Franzoni ging im Jänner ein großer Traum in Erfüllung. Der Italiener holte sich den Sieg auf der berühmtesten Abfahrt der Welt. Nun erhält er standesgemäß seine persönliche Hahnenkamm-Gondel.

Foto: EXPA

Bezirk

von Sabine Huber
10. Juni 2026

Italienischer Super-Skifan gesucht!

Mit seinem Triumph auf der Streif hat sich Giovanni Franzoni endgültig in die Geschichtsbücher des alpinen Skisports eingetragen. Am Samstag, 20. Juni, um 11 Uhr, wird der italienische Skirennläufer nun auch abseits der Rennpiste geehrt: Als Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt 2026 erhält der 24-Jährige seine persönliche Hahnenkamm-Gondel.

Für Franzoni ist die Auszeichnung der nächste Höhepunkt einer außergewöhnlichen Saison. Nach seinem ersten Weltcupsieg im Super-G von Wengen gelang ihm ausgerechnet auf der berühmtesten Abfahrtsstrecke der Welt der ganz große Coup.

Sieg verstorbenem Freund gewidmet
Mit einer nahezu perfekten Fahrt setzte er sich auf der Streif hauchdünn um sieben Hundertstelsekunden gegen den Schweizer Marco Odermatt durch und feierte seinen ersten Abfahrtssieg im Weltcup.

Der Erfolg war nicht nur sportlich von besonderer Bedeutung. Franzoni widmete seinen Sieg seinem verstorbenen Freund und Teamkollegen Matteo Franzoso, der im vergangenen Jahr bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen war. Entsprechend emotional fielen seine ersten Reaktionen im Ziel aus. „Ich zittere am ganzen Körper“, sagte der Italiener nach seinem größten Karriereerfolg.

Mit seinem Sieg sorgte Franzoni zugleich für den ersten italienischen Streif-Erfolg seit Dominik Paris im Jahr 2019.

Als VIP zur Gondelübergabe

Wie schon die Jahre zuvor sucht der Kitzbüheler Ski Club gemeinsam mit dem Kitzbüheler Anzeiger auch in diesem Jahr wieder den italienischen „Superfan“. „Jeder, der gerne Espresso trinkt, seine Pasta nur al dente genießt, regelmäßig Urlaub in Italien macht, dort Verwandte hat oder einfach eine besondere Verbindung zu unserem südlichen Nachbarland pflegt, ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben“, schmunzelt K.S.C.-Präsident Michael Huber. Unter allen Einsendungen wird ein VIP-Package für die Gondelübergabe am Samstag, 20. Juni, verlost. Alle Infos zur Teilnahme unter www.kitzanzeiger.at

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