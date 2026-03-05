Idealtours feiert 50-Jahr-Jubiläum

Seit einem halben Jahrhundert bringt Idealtours Tiroler in die Welt. Das Familienunternehmen aus Brixlegg feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag – und hat allen Grund dazu: 10.000 Passagiere in der Flugsaison 2025, ein Umsatzrekord bei Vereins- und Betriebsausflügen sowie ein Wachstum von 30 Prozent bei Individualreisen sprechen für sich. Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Gesamtumsatz in Höhe von 35,5 Millionen Euro erwirtschaftet und damit die positive Unternehmensentwicklung weiter fortgesetzt. Idealtours ist mit dem Standort Brixen auch im Bezirk Kitzbühel direkt vertreten.



Im Trend liegt der Norden Europas

Neu im Sommerprogramm 2026 ist Korfu, der Norden Europas entwickelt sich zum Trendreiseziel – Norwegen und Schottland legen um 20 Prozent zu – und Kreuzfahrten boomen mit einem Plus von über 10 Prozent. Das zeigte die Unternehmensführung mit Susanne und Christof Neuhauser im Rahmen einer Presseaussendung auf. Auch auf Bewährtes setzt man weiterhin: Die Adria-Pendelbusse sind so gefragt wie eh und je. Viele Tirolerinnen und Tiroler buchen sie als zweiten oder dritten Urlaub dazu: nah, unkompliziert, Urlaub wie damals, der für viele einfach dazugehört. Die Feiertags-Termine im Mai und Juni sind bereits gut gebucht.



Auch die Thermaldestinationen in Abano und Montegrotto Terme bleiben ein verlässlicher Klassiker. Insgesamt wird ein Buchungsplus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Das Jubiläum feiern Geschäftsführerin Susanne Neuhauser und Christof Neuhauser gemeinsam mit ihren Kunden: Vier exklusive Jubiläumsreisen von Abano Terme im April bis zur Adventkreuzfahrt im November laden zum Mitfeiern ein. „50 Jahre Idealtours stehen für eines: Qualität, Nähe und die Leidenschaft fürs Reisen. Und der nächste Meilenstein ist bereits fest im Blick“, so Idealtours abschließend.