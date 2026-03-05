Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Hornschlittenrennen
Die eingebauten Geschicklichkeitsstationen sorgten für Spannung und viele Lacher entlang der Strecke.
Foto: Monika Pletzer

Oberndorf

von Kitzbüheler Anzeiger
05. März 2026

Hornschlitten-Rennen der Landjugend

Ein voller Erfolg war auch heuer das Gaudi-Hornschlittenrennen der Landjugend Oberndorf. 43 Dreierteams gingen an den Start und lieferten sich ein spannendes, aber vor allem unterhaltsames Rennen mit viel Einsatz und Teamgeist.

Die schnellste Zeit des Tages erzielte „Feuerwehr 2“ aus Oberndorf mit 2 Minuten und 37 Sekunden – damit holte sich das Team auch den Sieg in der Kategorie Gäste männlich. Bei der Landjugend weiblich setzte sich das Team „Obocht heiß“ aus Going durch, während „Team Agrar“ die Wertung Landjugend männlich für sich entschied.

Hornschlittenrennen
Theresa Staffner (Ortsleiterin LJ Oberndorf) und Paul Landmann jun. (Obmann LJ Oberndorf) gratulierten Andreas Koidl, Bernhard Jöchl und Hannes Lindner vom Siegerteam „Feuerwehr 2“.
Foto: Monika Pletzer

Neben Tempo waren auch Geschick und Zusammenhalt gefragt: Die Landjugend hatte entlang der Strecke wieder kreative Aufgaben vorbereitet. Besonders die neue Teamstation, bei der ein Helm gemeinsam durch ein Baugatter manövriert werden musste, verlangte gute Abstimmung und sorgte für viele Lacher.

Im Anschluss wurde im Zelt gebührend gefeiert. Bei der Siegerehrung und der anschließenden Party herrschte beste Stimmung.

Hornschlittenrennen
Vor allem die neue Station verlangte vollen Einsatz und echten Teamgeist.
Foto: Monika Pletzer

