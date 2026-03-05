Hornschlitten-Rennen der Landjugend

Ein voller Erfolg war auch heuer das Gaudi-Hornschlittenrennen der Landjugend Oberndorf. 43 Dreierteams gingen an den Start und lieferten sich ein spannendes, aber vor allem unterhaltsames Rennen mit viel Einsatz und Teamgeist.



Die schnellste Zeit des Tages erzielte „Feuerwehr 2“ aus Oberndorf mit 2 Minuten und 37 Sekunden – damit holte sich das Team auch den Sieg in der Kategorie Gäste männlich. Bei der Landjugend weiblich setzte sich das Team „Obocht heiß“ aus Going durch, während „Team Agrar“ die Wertung Landjugend männlich für sich entschied.