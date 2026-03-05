Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Großübung über die Landesgrenzen hinweg
Kitzbüheler Anzeiger
20260226_OLEX26_TÜPL
Foto: Land Salzburg

Hochfilzen

von Kitzbüheler Anzeiger
05. März 2026

Großübung über die Landesgrenzen hinweg

Tirol und Salzburg üben dieser Tage gemeinsam den Katastrophenfall: Bei der groß angelegten Übung „OLEX.26“ trainieren rund 300 Teilnehmer aus fünf Einsatzorganisationen die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg.

Fiktives Extremwetterszenario

Im Mittelpunkt steht ein fiktives Extremwetterszenario mit starken Schneefällen, Straßensperren, Stromausfällen und erhöhter Lawinengefahr. In den Einsatzstäben beider Bundesländer wird dabei die gemeinsame Koordination, Entscheidungsfindung und Kommunikation im Krisenfall geprobt. Rund 100 Personen sind in den Stäben im Einsatz, unterstützt von Verbindungsoffizieren von Polizei, Bundesheer, Bergrettung, Rotem Kreuz und Feuerwehr.

Neben der Stabsübung bildet eine Realübung am Freitag in Hochfilzen den Höhepunkt: Am Truppenübungsplatz wird ein Hubschrauberabsturz mit mehreren Verletzten sowie ein Lawinenabgang simuliert. Rund 200 Einsatzkräfte müssen im alpinen Gelände, bei schlechter Sicht und unter Zeitdruck die Verletzten bergen und versorgen. Mehrere Hubschrauber von Bundesheer, Innenministerium und Land Tirol kommen dabei zum Einsatz.

Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte weiter zu verbessern und Abläufe im Katastrophenfall zu optimieren. Sowohl Tirols LH Anton Mattle als auch Salzburgs LH Karoline Edtstadler betonen die Bedeutung regelmäßiger grenzüberschreitender Übungen, um im Ernstfall rasch und koordiniert helfen zu können.

Weitere Artikel:

a-kindergartenkossen-10-2026-klausner-2
ABO PUR

Kössen

05.03.2026

Alter Kindergarten wird verkauft

Im September des Vorjahres wurde der Kössener Kindergarten mit Sack und Pack ins neue Bildungszentrum übersiedelt. Das alte Gebäude steht jetzt zum Verkauf, bestätigt Bgm. Flörl.

20260226-olex26-tupl-2

Hochfilzen

05.03.2026

Großübung in Hochfilzen

300 Einsatzkräfte aus Tirol und Salzburg üben diese Woche bei der „OLEX.26“ in Hochfilzen den Ernstfall.

Manuel Feller

Fieberbrunn

05.03.2026

Manuel Feller beendet Saison vorzeitig

Manuel Feller wird in Abstimmung mit dem ÖSV-Trainerteam die laufende Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Der Fokus liegt nun vollständig auf seiner gesundheitlichen Regeneration.

Emma Albrecht Skibergsteigen

Going

05.03.2026

EM-Silber für Emma Albrecht

Bei den Europameisterschaften der Skibergsteiger in Aserbaidschan sicherte sich die Goingerin im Sprintrennen den zweiten Platz in der U20 Wertung.

Symbolfoto Wochenmarkt St. Johann

St. Johann

05.03.2026

Wochenmarkt: Saisonstart am 13. März

Ab Mitte März kehrt das bunte Markttreiben wieder auf den St. Johanner Hauptplatz zurück.

Hornschlittenrennen

Oberndorf

05.03.2026

Gaudi-Rennen in Oberndorf

Beim Gaudi-Hornschlittenrennen der Landjugend Oberndorf gingen 43 Dreierteams an den Start. Neben Tempo waren Geschick und Teamarbeit gefragt, bevor im Zelt ausgelassen gefeiert wurde.

Idealtours Geschäftsleitung

Brixen

05.03.2026

Idealtours feiert 50-Jahr-Jubiläum

Die Geschäftsführung berichtete anlässlich des Jubiläums von Wachstum, neuen Zielen und Gelegenheit zum Mitfeiern.

Vertical Up 2026 Kitzbühel

Bildergalerie

Kitzbühel

04.03.2026

Die Streif stand wieder einmal Kopf

Das 15. Vertical Up begeisterte am Wochenende mit Emotionen, Stars, starken Geschichten und herausragenden Leistungen.

E-Paper
Aktuelles
Suche