Griller für Tippspiel Gewinner

Treffsichere Prognosen haben sich für Andreas Stolzlechner ausgezahlt: Er entschied die Einzelwertung des WM-Tippspiels für sich und darf sich über den Hauptgewinn freuen. Als Preis erhält er einen hochwertigen Napoleon-Griller, gesponsert von Sinnesberger.



Mit dem Hauptgewinn der Einzelwertung wurde ein weiterer Höhepunkt des WM-Tippspiels vergeben. Das Tippspiel sorgte während des gesamten Turniers für viel Spannung und eine große Beteiligung.