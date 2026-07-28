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Kitzbüheler Anzeiger
Tippspiel Sinnesberger Griller

v.l.: Andreas Erber (Kitzbüheler Anzeiger), Eric Grigat (stellvertretender Marktleiter bei Sinnesberger), Gewinner Andreas Stolzlechner, Chiara Holzer (Assistenz der Marktleitung bei Sinnesberger)

Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
28. Juli 2026

Griller für Tippspiel Gewinner

Treffsichere Prognosen haben sich für Andreas Stolzlechner ausgezahlt: Er entschied die Einzelwertung des WM-Tippspiels für sich und darf sich über den Hauptgewinn freuen. Als Preis erhält er einen hochwertigen Napoleon-Griller, gesponsert von Sinnesberger.

Mit dem Hauptgewinn der Einzelwertung wurde ein weiterer Höhepunkt des WM-Tippspiels vergeben. Das Tippspiel sorgte während des gesamten Turniers für viel Spannung und eine große Beteiligung.

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