Fieberbrunn ehrt seinen Ski-Star

Stolz auf einen besonderen Botschafter

Auch bei den Bergbahnen Fieberbrunn ist die Freude über die neue Gondel groß. Geschäftsführer Sebastian Schwaiger brachte es bei der Übergabe auf den Punkt: „Wir als Skigebiet sind sehr stolz, dass wir nun eine Manuel-Feller-Gondel im Umlauf haben dürfen. Einheimische und Gäste werden daran sicher auch eine große Freude haben!“



Für den Tourismusverband Pillerseetal ist Feller weit über seine sportlichen Erfolge hinaus ein wichtiger Botschafter der Region. „Der Wert, den Manuel für uns und das gesamte Pillerseetal hat, ist enorm. Bei jedem Weltcuprennen ist von ‚Felli aus Fieberbrunn‘ die Rede. Der Name unseres Ortes fällt immer mit – und wir wissen sehr genau, was für eine besondere und wertvolle Sache das für unsere Region ist“, betonte TVB-Obmann Markus Kogler.



Sportpässe für die Kids

Eine weitere Überraschung wartete auf Fellers Familie: Bürgermeister Walter Astner überreichte seinen Kindern Lio und Laila im Namen der Marktgemeinde Fieberbrunn jeweils einen Sportpass bis zu ihrem 18. Geburtstag. Dieser eröffnet ihnen Sommer wie Winter Zugang zu einem vielfältigen Sport- und Freizeitangebot in der Region. Damit soll auch die Freude an Bewegung und am gemeinsamen Skifahren an die nächste Generation vermittelt werden.



Feller nutzte die Feier, um seiner Heimat ebenfalls zu danken: „Unbezahlbar sind für mich die Erinnerungen an diesen Ort und an die Menschen in Fieberbrunn. Wenn man sieht, wie viele heute hierherkommen und wie viele mich über all die Jahre unterstützt haben, bedeutet mir das sehr viel.“



Seine enge Verbindung zu Fieberbrunn beruhe auf Gegenseitigkeit: „Den Wert, den ich Fieberbrunn heute vielleicht zurückgeben kann, habe ich zuvor selbst über viele Jahre durch die Unterstützung der Bergbahnen, der Gemeinde und der Menschen hier erhalten. Ich wäre definitiv nicht dort, wo ich heute bin, wenn ich nicht in Fieberbrunn aufgewachsen wäre.“



