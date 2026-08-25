Fieberbrunn ehrt seinen Ski-Star
Die symbolische Gondel Übergabe fand am Dienstagabend im Rahmen der Fieberbrunner Bummelnacht statt. Trotz teils strömenden Regens ließen es sich zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Fieberbrunnerinnen und Fieberbrunner sowie Familie und Freunde nicht nehmen, gemeinsam mit Manuel Feller zu feiern.
Der Skistar zeigte sich von der großen Wertschätzung sichtlich berührt: „Das freut mich riesig und bedeutet mir sehr viel. Besonders hat es mich gefreut, dass so viele Menschen so emotional mitgefiebert haben und heute trotz dieses Wetters gekommen sind. Ich hoffe, ihr habt alle eine Gaudi.“
Kindheitstraum Hahnenkammsieg
Mit seinem Triumph beim legendären Hahnenkamm-Slalom in Kitzbühel erfüllte sich Feller in der vergangenen Saison einen lang gehegten Traum. Auch wenn der Gewinn der Slalom-Kristallkugel in der Saison 2023/24 sportlich für die Leistung über eine gesamte Saison stehe, nehme der Sieg in Kitzbühel emotional einen ganz besonderen Platz ein: „Das war der Kindheitstraum schlechthin, der in Erfüllung gegangen ist“, erklärte Feller im Talk.
An seine größten Erfolge erinnert nun auch seine Gondel in Fieberbrunn. Sie trägt Fellers eigenes Logo und verweist sowohl auf den Hahnenkammsieg als auch auf den Gewinn der Kristallkugel. „Ich finde sie wunderschön. Mein Logo aus meiner eigenen Linie ist darauf zu sehen, und das Rot passt perfekt zur Gondel“, freute sich der Fieberbrunner.
Es ist bereits Fellers zweite Gondel: Wie alle Hahnenkammsieger wurde er auch in Kitzbühel traditionell mit einer eigenen Gondel gewürdigt. Die Auszeichnung in seiner Heimat besitzt für ihn dennoch eine ganz besondere Bedeutung: „Es ist eine riesige Ehre, in Kitzbühel neben so vielen berühmten Namen eine Gondel zu haben. Mit der Fieberbrunner Gondel werde ich aber natürlich öfter fahren, weil ich viel mehr hier bin – in meinem Heimatskigebiet.“
Stolz auf einen besonderen Botschafter
Auch bei den Bergbahnen Fieberbrunn ist die Freude über die neue Gondel groß. Geschäftsführer Sebastian Schwaiger brachte es bei der Übergabe auf den Punkt: „Wir als Skigebiet sind sehr stolz, dass wir nun eine Manuel-Feller-Gondel im Umlauf haben dürfen. Einheimische und Gäste werden daran sicher auch eine große Freude haben!“
Für den Tourismusverband Pillerseetal ist Feller weit über seine sportlichen Erfolge hinaus ein wichtiger Botschafter der Region. „Der Wert, den Manuel für uns und das gesamte Pillerseetal hat, ist enorm. Bei jedem Weltcuprennen ist von ‚Felli aus Fieberbrunn‘ die Rede. Der Name unseres Ortes fällt immer mit – und wir wissen sehr genau, was für eine besondere und wertvolle Sache das für unsere Region ist“, betonte TVB-Obmann Markus Kogler.
Sportpässe für die Kids
Eine weitere Überraschung wartete auf Fellers Familie: Bürgermeister Walter Astner überreichte seinen Kindern Lio und Laila im Namen der Marktgemeinde Fieberbrunn jeweils einen Sportpass bis zu ihrem 18. Geburtstag. Dieser eröffnet ihnen Sommer wie Winter Zugang zu einem vielfältigen Sport- und Freizeitangebot in der Region. Damit soll auch die Freude an Bewegung und am gemeinsamen Skifahren an die nächste Generation vermittelt werden.
Feller nutzte die Feier, um seiner Heimat ebenfalls zu danken: „Unbezahlbar sind für mich die Erinnerungen an diesen Ort und an die Menschen in Fieberbrunn. Wenn man sieht, wie viele heute hierherkommen und wie viele mich über all die Jahre unterstützt haben, bedeutet mir das sehr viel.“
Seine enge Verbindung zu Fieberbrunn beruhe auf Gegenseitigkeit: „Den Wert, den ich Fieberbrunn heute vielleicht zurückgeben kann, habe ich zuvor selbst über viele Jahre durch die Unterstützung der Bergbahnen, der Gemeinde und der Menschen hier erhalten. Ich wäre definitiv nicht dort, wo ich heute bin, wenn ich nicht in Fieberbrunn aufgewachsen wäre.“