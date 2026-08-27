Erste Tests für die Adler

Headcoach Patric Wener zeigt sich vor dem Testspielauftakt sehr zufrieden mit der Kondition der Mannschaft. „Die Jungs sind in einer sehr guten physischen und mentalen Verfassung zum Trainingsstart erschienen und haben in allen unseren physischen Tests sehr gut abgeschnitten. Deswegen haben wir das Eistraining auf einem guten Level starten können. Zudem sind die ersten zehn Einheiten sehr fokussiert verlaufen und die Jungs haben große Lernfähigkeit bewiesen“, meint Wener.



Des Weiteren spricht er im Interview über seine Prioritäten für die ersten beiden Partien im Sportpark Kitzbühel. „Diese Testspiele sind wichtig, um festzustellen, welcher Spieler in welche Rolle passt, wer alles für das Team gibt und wer Charakter zeigt.



Darüber hinaus werden wir sehen, wie weit wir als Team, aber auch individuell, unser Spielsystem schon verstehen und ausführen können“, erklärt der neue schwedische Hauptübungsleiter.



Los geht es für die Adler am Freitag um 19:30 Uhr mit dem Spiel gegen die Tölzer Löwen, ehe am Samstag um 18:00 Uhr die Mannschaft des EC Peiting den Kitzbühelern im Sportpark gegenüberstehen wird. Die Tickets für beide Heimspiele können unter dem folgenden Link online im Ticketshop erworben werden.

