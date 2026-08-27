Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Erste Tests für die Adler
Kitzbüheler Anzeiger
vorbereitungsspiel-vorschau-1-1
Foto: KEC Schwaninger

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
27. August 2026

Erste Tests für die Adler

Nach dem offiziellen Trainingsstart vor anderthalb Wochen bestreiten die Adler Stadtwerke Kitzbühel an diesem Wochenende ihre ersten beiden Testspiele. Dort kann die neu formierte Mannschaft von Patric Wener zum ersten Mal unter Spielbedingungen ihr Können unter Beweis stellen.

Mit 14 Neuzugängen, die im Sommer nach Kitzbühel gewechselt sind, und dem neuen Trainerstab sind die beiden Partien gegen die Tölzer Löwen und den EC Peiting wichtig, um sich für größere Aufgaben zu zeigen.

vorbereitungsspiel-vorschau-1
Foto: KEC Schwaninger

Headcoach Patric Wener zeigt sich vor dem Testspielauftakt sehr zufrieden mit der Kondition der Mannschaft. „Die Jungs sind in einer sehr guten physischen und mentalen Verfassung zum Trainingsstart erschienen und haben in allen unseren physischen Tests sehr gut abgeschnitten. Deswegen haben wir das Eistraining auf einem guten Level starten können. Zudem sind die ersten zehn Einheiten sehr fokussiert verlaufen und die Jungs haben große Lernfähigkeit bewiesen“, meint Wener.

Des Weiteren spricht er im Interview über seine Prioritäten für die ersten beiden Partien im Sportpark Kitzbühel. „Diese Testspiele sind wichtig, um festzustellen, welcher Spieler in welche Rolle passt, wer alles für das Team gibt und wer Charakter zeigt.

Darüber hinaus werden wir sehen, wie weit wir als Team, aber auch individuell, unser Spielsystem schon verstehen und ausführen können“, erklärt der neue schwedische Hauptübungsleiter.

Los geht es für die Adler am Freitag um 19:30 Uhr mit dem Spiel gegen die Tölzer Löwen, ehe am Samstag um 18:00 Uhr die Mannschaft des EC Peiting den Kitzbühelern im Sportpark gegenüberstehen wird. Die Tickets für beide Heimspiele können unter dem folgenden Link online im Ticketshop erworben werden.

Erstes Eistraining der Kitzbüheler Adler

Weitere Artikel:

Stephan Embacher Gondel

Kitzbühel

26.08.2026

Hahnenkamm-Gondel für Embacher

Olympiasieger Stephan Embacher wurde vom Kitzbüheler Ski Club mit einer eigenen Hahnenkamm-Gondel und dem KSC-Ehrenzeichen in Gold geehrt. Der 20-jährige Hopfgartner ist damit der erste reine Skispringer, dem diese Auszeichnung zuteilwird.

Lara Wagner_privat

Bezirk

25.08.2026

Staatsmeistertitel für Wagner und Mühlbacher

Die Biathlon-Asse aus dem Bezirk räumen bei den Österreichischen Meisterschaften auf Skirollern ab. Matti Pinter holte zudem Gold in der Nachwuchswertung.

Triathlon Kitzbühel

Kitzbühel

25.08.2026

Tri-Kids erneut erfolgreich

Bei den Bewerben in Lauterach und am Achensee zeigten die jungen Kitzbüheler starke Leistungen und sicherten sich mehrere Siege, Podestplätze und Tiroler Meistertitel.

Gondel für Manuel Feller in Fieberbrunn

Fieberbrunn

25.08.2026

Fieberbrunn setzt Feller ein Denkmal

Eine Gondel im Manuel-Feller-Look und Sportpässe für seine Kinder: Fieberbrunn überraschte seinen Ski-Star mit einem besonderen Dankeschön. Bei der Bummelnacht wurden seine Erfolge und die enge Verbindung zu seiner Heimat gefeiert.

Langau_Hockey

Kitzbühel

24.08.2026

Spannung in der Langau

Der EC Langau feierte am 22. August mit dem 1. Inline Hockey Cup eine erfolgreiche Premiere. Die Eisfüchse Saalfelden setzten sich im Finale mit 2:1 gegen den EC Gemeinde Kitzbühel durch und holten den Turniersieg.

Tim_Wafler

Kitzbühel

24.08.2026

Wafler feiert starkes Comeback

Nach einem schweren Sturz bei der Tour of Austria feierte Tim Wafler ein beeindruckendes Comeback. Der 24-Jährige holte den österreichischen Staatsmeistertitel im Scratch und gewann beim UCI-Grand-Prix in Prešov das Punkterennen.

Fußball St. Johann vs Reichenau Regionalliga West
ABO PUR

St. Johann

24.08.2026

Dreimal geführt, nur ein Punkt

Der SK St. Johann und die SVG Reichenau trennten sich im Koasastadion mit 3:3. Die Hausherren gingen gleich dreimal in Führung, mussten sich nach drei Gegentoren aber mit einem Punkt zufriedengeben.

Fußball Regionalliga West Kitzbühel vs Lauterach
ABO PUR

Kitzbühel

24.08.2026

Vier Tore, Jubiläum und ein gelungenes Comeback

Der FC Kitzbühel beweist nach einem frühen Rückstand Moral und dreht das Heimspiel gegen Lauterach zum 4:2. Raul Baur krönt sein 100. Regionalliga-Spiel mit einem Treffer, Axel Krimbacher feiert nach seiner Verletzungspause ein gelungenes Comeback.

E-Paper
Aktuelles