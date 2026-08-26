Der erste Skispringer mit einer eigenen Hahnenkamm-Gondel

Fokus ist bereits auf neue Saison gerichtet

Oft ist Stephan Embacher mit der Hahnenkammbahn zwar nicht unterwegs, aber als guten Skifahrer würde er sich trotzdem bezeichnen. In der kommenden Saison liegt sein Fokus auf dem Ankommen in einer neuen Umgebung: „Ich bin aus der Schule heraußen und habe jetzt einen völlig neuen Trainingsrhythmus. Es gibt mehr Medieninteresse und – im ersten Jahr nach meiner erfolgreichen Saison – mehr Druck.“ Embacher ist sich sicher, „dass sich jeder erwartet, dass ich meine guten Leistungen bestätige. Aber so einfach, wie es von außen scheint, ist es nicht.“



Was zählt für ihn? „Ich möchte in einer Form sein, in der ich mich über die Sprünge freuen kann und Spaß am Skispringen hab. Dass es im Leben eines Spitzensportlers auch Wellentäler gibt, ist klar.“ Noch hofft er aber selbstverständlich, die Erfolgswelle lange surfen zu können.