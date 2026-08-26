Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Der erste Skispringer mit einer eigenen Hahnenkamm-Gondel
Kitzbüheler Anzeiger
Stephan Embacher Gondel

Der Olympiasieger mit seiner eigenen Hahnenkamm-Gondel.

Foto: David Hofer

Kitzbühel

26. August 2026

Der erste Skispringer mit einer eigenen Hahnenkamm-Gondel

Noch ist Stephan Embacher erst 20 und schon trägt eine Hahnenkamm-Gondel seinen Namen. Zusätzlich gab es für den Hopfgartner das KSC-Ehrenzeichen in Gold. Beides gebührt ihm für seine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina.

Sein Aufstieg wirkt noch immer märchenhaft: Es war erst am 3. Jänner 2024, als Stephan Embacher im Alter von 17 Jahren am Innsbrucker Bergisel sein Weltcup-Debüt gab. Nur zweieinhalb Jahre später darf sich der Hopfgartner über seine eigene Hahnenkamm-Gondel und das KSC-Ehrenzeichen in Gold freuen – eine Ehre, die exklusiv Mitgliedern des Kitzbüheler Ski Clubs vorbehalten ist, die Weltmeister oder Olympiasieger werden. Und Letzteres gelang Stephan Embacher bei den Olympischen Spielen 2026, als er mit Jan Hörl in Predazzo zur Goldmedaille im Super-Team-Wettbewerb flog.

Hahnenkamm-Gondel für Stephan Embacher

Die ganze Familie war dabei, als Stephan Embacher (2.v.l.) seine Hahnenkamm-Gondel in Empfang nahm: Mama Britta (1.v.l.), Freundin Raphaela (2.v.l.), Papa Hans-Jürgen (2.v.r.) und Bruder Johannes ließen sich die Ehrung durch den Kitzbüheler Ski Club und KitzSki nicht entgehen.

Foto: Sabine Huber

61. Medaille für Kitzbüheler Ski Club
Als nordischer Sportler eine gewidmete Gondel zu bekommen, die über eine der traditionsreichsten Abfahrtsstrecken der Welt führt, ist kein Novum: Auch Biathletin Lisa Hauser, Langläufer Markus Gandler sowie die beiden Nordischen Kombinierer David Kreiner und Klaus Sulzenbacher haben ihre eigene Hahnenkamm-Gondel. Stephan Embacher ist allerdings der erste reine Skispringer, dem diese Ehre zuteilwird. Der Kitzbüheler David Kreiner ließ sich die Ehrung von Stephan Embacher am Samstag ebenso wenig entgehen wie Gregor Schlierenzauer, seines Zeichens erfolgreichster Skispringer der Weltcup-Geschichte und Embachers Berater.

Durch die sehr persönliche Feier in beinahe schon familiärem Rahmen auf der Terrasse des Starthauses hoch über der Streif führte Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski Clubs. Er freute sich nicht nur sichtlich mit Stephan Embacher, sondern auch über die 61. Medaille bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften für KSC-Athleten: „Auch auf den Hahnenkamm-Gondeln sind wir stark vertreten. 16 sind KSC-Sportlern gewidmet“, rechnete Michael Huber vor. In erster Linie tragen die Gondeln freilich die Namen von Hahnenkamm-Siegern auf der Streif oder dem Ganslernhang.

Hahnenkamm-Gondel für Stephan Embacher

Die Gondel für Stephan Embacher gab es von KSC-Präsident Michael Huber und den beiden Bergbahn-Vorständen Anton Bodner und Christian Wörister.

Foto: Sabine Huber

"Große Ehre" für Stephan Embacher
Für Stephan Embacher ist dieser Tag auf der Streif der Abschluss eines einmaligen Jahres: erster Weltcup-Sieg, erstes Olympia-Gold, erste eigene Wohnung und erfolgreicher Schulabschluss. „Dass du deine Schulausbildung abgeschlossen hast, finde ich ganz besonders toll, und das zeichnet dich ebenso aus wie die sportlichen Erfolge“, sagte Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel. Er ergänzte: „Herzlichen Glückwunsch, bleib gesund und noch viele weitere Erfolge!“

Stephan Embacher, der unter anderem von Freundin Raphaela und seinen Eltern Britta und Hans-Jürgen begleitet wurde, zeigte sich im Interview gewohnt unaufgeregt, bescheiden und demütig: „Das ist heute eine sehr große Ehre für mich und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung durch den Kitzbüheler Ski Club – von Anbeginn an. Es hat mir beim KSC nie an etwas gefehlt. Alles, was ich gebraucht hab, hab ich immer bekommen. Das ist nicht selbstverständlich.“

Hahnenkamm-Gondel für Stephan Embacher

Olympiasieger unter sich: Auch Skispringer Gregor Schlierenzauer (1.v.l.) und Kombinierer David Kreiner (1.v.r.) gratulierten.

Foto: Sabine Huber

Fokus ist bereits auf neue Saison gerichtet
Oft ist Stephan Embacher mit der Hahnenkammbahn zwar nicht unterwegs, aber als guten Skifahrer würde er sich trotzdem bezeichnen. In der kommenden Saison liegt sein Fokus auf dem Ankommen in einer neuen Umgebung: „Ich bin aus der Schule heraußen und habe jetzt einen völlig neuen Trainingsrhythmus. Es gibt mehr Medieninteresse und – im ersten Jahr nach meiner erfolgreichen Saison – mehr Druck.“ Embacher ist sich sicher, „dass sich jeder erwartet, dass ich meine guten Leistungen bestätige. Aber so einfach, wie es von außen scheint, ist es nicht.“

Was zählt für ihn? „Ich möchte in einer Form sein, in der ich mich über die Sprünge freuen kann und Spaß am Skispringen hab. Dass es im Leben eines Spitzensportlers auch Wellentäler gibt, ist klar.“ Noch hofft er aber selbstverständlich, die Erfolgswelle lange surfen zu können.

1 / 2

Weitere Artikel:

Lara Wagner_privat

Bezirk

25.08.2026

Staatsmeistertitel für Wagner und Mühlbacher

Die Biathlon-Asse aus dem Bezirk räumen bei den Österreichischen Meisterschaften auf Skirollern ab. Matti Pinter holte zudem Gold in der Nachwuchswertung.

Triathlon Kitzbühel

Kitzbühel

25.08.2026

Tri-Kids erneut erfolgreich

Bei den Bewerben in Lauterach und am Achensee zeigten die jungen Kitzbüheler starke Leistungen und sicherten sich mehrere Siege, Podestplätze und Tiroler Meistertitel.

Gondel für Manuel Feller in Fieberbrunn

Fieberbrunn

25.08.2026

Fieberbrunn setzt Feller ein Denkmal

Eine Gondel im Manuel-Feller-Look und Sportpässe für seine Kinder: Fieberbrunn überraschte seinen Ski-Star mit einem besonderen Dankeschön. Bei der Bummelnacht wurden seine Erfolge und die enge Verbindung zu seiner Heimat gefeiert.

Langau_Hockey

Kitzbühel

24.08.2026

Spannung in der Langau

Der EC Langau feierte am 22. August mit dem 1. Inline Hockey Cup eine erfolgreiche Premiere. Die Eisfüchse Saalfelden setzten sich im Finale mit 2:1 gegen den EC Gemeinde Kitzbühel durch und holten den Turniersieg.

Tim_Wafler

Kitzbühel

24.08.2026

Wafler feiert starkes Comeback

Nach einem schweren Sturz bei der Tour of Austria feierte Tim Wafler ein beeindruckendes Comeback. Der 24-Jährige holte den österreichischen Staatsmeistertitel im Scratch und gewann beim UCI-Grand-Prix in Prešov das Punkterennen.

Fußball St. Johann vs Reichenau Regionalliga West
ABO PUR

St. Johann

24.08.2026

Dreimal geführt, nur ein Punkt

Der SK St. Johann und die SVG Reichenau trennten sich im Koasastadion mit 3:3. Die Hausherren gingen gleich dreimal in Führung, mussten sich nach drei Gegentoren aber mit einem Punkt zufriedengeben.

Fußball Regionalliga West Kitzbühel vs Lauterach
ABO PUR

Kitzbühel

24.08.2026

Vier Tore, Jubiläum und ein gelungenes Comeback

Der FC Kitzbühel beweist nach einem frühen Rückstand Moral und dreht das Heimspiel gegen Lauterach zum 4:2. Raul Baur krönt sein 100. Regionalliga-Spiel mit einem Treffer, Axel Krimbacher feiert nach seiner Verletzungspause ein gelungenes Comeback.

Fußball Kirchberg vs Schlitters

Sport

24.08.2026

Kirchberg muss weiter kämpfen

Der SC Kirchberg wartet auch nach der dritten Runde auf die ersten Punkte. Gegen den SV Schlitters-Bruck-Strass mussten sich die nach zwei Aufstiegen in Folge neu formierten Kirchberger trotz deutlicher Leistungssteigerung nach der Pause mit 0:1 geschlagen geben.

E-Paper
Aktuelles