Embacher zum dritten Mal Junioren-Weltmeister

Ski Austria Skispringer Stephan Embacher hat am Donnerstag Skisprung-Geschichte geschrieben. Der Team-Olympiasieger von Predazzo holte sich bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer zum dritten Mal Gold im Einzel. Das hatte seit der Premiere 1977 noch kein Skispringer geschafft. Bereits 2024 (Planica) und 2025 (Lake Placid) war Embacher im Einzelbewerb erfolgreich.



Der 20-jährige Hopfgartner setzte sich auf der olympischen Normalschanze der Spiele 1994 in Norwegen souverän mit 9,2 Punkten Vorsprung auf den Polen Kacper Tomasiak durch, der selbst drei Medaillen bei den vergangenen Olympischen Spielen in Italien gewinnen konnte. Bronze ging an Jason Colby aus den USA. Der Amerikaner verhinderte eine zweite Medaille für Österreich, denn Lukas Haagen landete auf dem vierten Platz. Thomas Gferrer landete auf dem 14. Platz und Julian Auinger belegte den 24. Platz.

