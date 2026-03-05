Embacher zum dritten Mal Junioren-Weltmeister
Ski Austria Skispringer Stephan Embacher hat am Donnerstag Skisprung-Geschichte geschrieben. Der Team-Olympiasieger von Predazzo holte sich bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer zum dritten Mal Gold im Einzel. Das hatte seit der Premiere 1977 noch kein Skispringer geschafft. Bereits 2024 (Planica) und 2025 (Lake Placid) war Embacher im Einzelbewerb erfolgreich.
Der 20-jährige Hopfgartner setzte sich auf der olympischen Normalschanze der Spiele 1994 in Norwegen souverän mit 9,2 Punkten Vorsprung auf den Polen Kacper Tomasiak durch, der selbst drei Medaillen bei den vergangenen Olympischen Spielen in Italien gewinnen konnte. Bronze ging an Jason Colby aus den USA. Der Amerikaner verhinderte eine zweite Medaille für Österreich, denn Lukas Haagen landete auf dem vierten Platz. Thomas Gferrer landete auf dem 14. Platz und Julian Auinger belegte den 24. Platz.
"Das war ein Megatag. Ich habe meine Dinge durchgezogen und bin jetzt sehr zufrieden, dass ich dreifacher Junioren-Weltmeister bin. Das war jetzt nochmal ein richtig cooles Ende meiner Junioren-Geschichte."
Stephan Embacher
Embacher fliegt weiter zum Weltcup nach Lahti (FIN)
Für Embacher war es insgesamt das achte Edelmetall bei Junioren-Weltmeisterschaften. Sieben Mal glänzte es (mit Teambewerben) bereits in Gold. Ein würdiger Abschluss, denn für Embacher war es der letzte Auftritt bei Junioren-Weltmeisterschaften. Am morgigen Freitag reist er nach Lahti (FIN), wo am Nachmittag im Weltcup der nächste Bewerb am Programm steht.
Beim Team-Bewerb der Junioren-Weltmeisterschaft am Samstag in Lillehammer werden für Österreich Lukas Haagen, Thomas Gferrer, Julian Auinger und Nikolaus Humml (Kitzbüheler Ski Club) am Start sein.