Kitzbüheler Anzeiger
Emma Albrecht Skibergsteigen
Das Podium in der U20-Wertung mit Emma Albrecht (1.v.l.)
Foto: Ski Austria

Going

05. März 2026

EM-Silber für Skibergsteigerin Emma Albrecht

Bei den Europameisterschaften in Aserbaidschan hat Emma Albrecht gestern Mittwoch die erste Medaille für die ÖSV-Skibergsteiger geholt. Im Sprintrennen sicherte sich die Goingerin den zweiten Platz und damit Silber in der U20 Wertung. Der Sieg ging in dieser Kategorie an die Deutsche Helena Euringer. Bronze sicherte sich Klara Velpec aus Slowenien.

„Der Kurs war recht technisch, relativ steil und vor allem zu Beginn recht rutschig – also durchaus eine Herausforderung. Es war am Ende ein recht enger Kampf um die ersten drei Plätze und ich bin glücklich, dass ich wieder vorne mithalten kann und es am Ende zu Silber gereicht hat", so Albrecht nach dem Rennen.

Bei den Senior Herren lief der Kirchdorfer Andreas Mayer nach einem furiosen Viertelfinale ins Semifinale und erreichte den zehnten Platz. Der Kärntner Paul Verbnjak schaffte den Einzug in die Heats, schied aber im Viertelfinale als 27. aus. Der Sieg ging an den AIN-Athleten Nikita Filippov vor dem Schweizer Thomas Bussard und dem Spanier Ot Ferrer Martinez.

„Es war ein echt cooles Rennen und ich bin froh, dass meine intensive Vorbereitung der letzten Wochen sich jetzt endlich auch im Ergebnis wiederspiegelt. Ich konnte mich schon im Viertelfinale richtig pushen. Im Halbfinale konnte ich das Tempo nicht mehr ganz durchhalten, aber über ein Top-10 Ergebnis freue ich mich riesig2, war Mayer zufrieden.

Bei den Senior Damen stand keine Österreicherin am Start. In Abwesenheit des Französischen Teams, sicherte sich Marianne Fatton (SUI) Gold vor Giulia Murada (ITA) und der Deutschen Tatajana Paller

