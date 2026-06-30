Einbruch in Baustellencontainer: Baumaschinen in Hopfgarten gestohlen

Zwischen Freitag, 26. Juni, 16 Uhr, und Montag, 29. Juni, 6.50 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Baustellencontainer in Hopfgarten aufgebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Container und entwendeten mehrere Baumaschinen sowie Werkzeuge. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.



Die Polizeiinspektion Hopfgarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, die zur Ausforschung der Täter beitragen können. Hinweise werden unter Tel. 059133/7203 entgegengenommen.