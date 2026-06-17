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  3. Dritter Tiroler Meistertitel für Bernhard Ettl
Kitzbüheler Anzeiger
Noriker Dressur Ettl

Bernhard Ettl und sein Beifahrer Virgil Jäger bei der Dressur.

Foto: Bauer

Sport

von Kitzbüheler Anzeiger
17. Juni 2026

Dritter Tiroler Meistertitel für Bernhard Ettl

Der Kirchberger Norikerfahrer Bernhard Ettl sicherte sich gemeinsam mit seiner Stute Soraya bei den Tiroler Meisterschaften im Einspännerfahren in Viechtwang (22. bis 24. Mai) bereits zum dritten Mal den Tiroler Meistertitel.

Den Grundstein für den Erfolg legte das Duo mit einer beeindruckenden Dressur, bei der vor allem das harmonische Zusammenspiel zwischen Pferd und Fahrer sowie die präzise Ausführung überzeugten.

Besonders emotional ist dieser Titel, da es für Ettl zugleich der letzte Tiroler Meistertitel sein wird. Er kehrt in seine steirische Heimat zurück und beendet damit seine langjährige aktive Zeit im Tiroler Noriker-Fahrsport.

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