Dreister Trickdiebstahl auf Parkplatz in St. Johann: Hochpreisige Kleidung als Ablenkungsmanöver

Ein bislang unbekannter Mann hat am 16. Juni 2026 gegen 15.50 Uhr auf einem Parkplatz in St. Johann einen 54-jährigen Schweizer Staatsangehörigen in ein Verkaufsgespräch verwickelt und ihm hochpreisige Kleidung angeboten.



Der Unbekannte präsentierte dem Mann Anzüge, Sakkos und Mäntel, die er aus dem Kofferraum sowie von der Rückbank seines Pkw zum Verkauf anbot. Für eine Anprobe legte der 54-Jährige seine Armbanduhr ab und verstaute diese in seinem eigenen Sakko. Das Kleidungsstück ließ er auf der Motorhaube des Fahrzeugs liegen, während er gemeinsam mit dem mutmaßlichen Verkäufer zum Kofferraum ging, um die angebotene Ware anzuprobieren.



Während des Gesprächs und der Anprobe befand sich ein weiterer bislang unbekannter Mann auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs des „Verkäufers“. Nachdem es zu keinem Kaufabschluss gekommen war, nahm der Schweizer sein Sakko wieder an sich und verließ den Parkplatz. Erst später bemerkte der Mann, dass seine Armbanduhr, die er zuvor in seinem Sakko verstaut hatte, verschwunden war. Die Polizei geht davon aus, dass die Uhr während der Anprobe gestohlen wurde. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.



Die Ermittlungen laufen. Die Polizeiinspektion St. Johann in Tirol ersucht mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/7208-100 zu melden.