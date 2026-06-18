Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Dreister Trickdiebstahl auf Parkplatz in St. Johann: Hochpreisige Kleidung als Ablenkungsmanöver
Kitzbüheler Anzeiger
Polizei_Teaserbild

Symbolfot

Foto: Kitzbüheler Anzeiger

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
18. Juni 2026

Dreister Trickdiebstahl auf Parkplatz in St. Johann: Hochpreisige Kleidung als Ablenkungsmanöver

Ein bislang unbekannter Mann hat am 16. Juni 2026 gegen 15.50 Uhr auf einem Parkplatz in St. Johann einen 54-jährigen Schweizer Staatsangehörigen in ein Verkaufsgespräch verwickelt und ihm hochpreisige Kleidung angeboten.

Der Unbekannte präsentierte dem Mann Anzüge, Sakkos und Mäntel, die er aus dem Kofferraum sowie von der Rückbank seines Pkw zum Verkauf anbot. Für eine Anprobe legte der 54-Jährige seine Armbanduhr ab und verstaute diese in seinem eigenen Sakko. Das Kleidungsstück ließ er auf der Motorhaube des Fahrzeugs liegen, während er gemeinsam mit dem mutmaßlichen Verkäufer zum Kofferraum ging, um die angebotene Ware anzuprobieren.

Während des Gesprächs und der Anprobe befand sich ein weiterer bislang unbekannter Mann auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs des „Verkäufers“. Nachdem es zu keinem Kaufabschluss gekommen war, nahm der Schweizer sein Sakko wieder an sich und verließ den Parkplatz. Erst später bemerkte der Mann, dass seine Armbanduhr, die er zuvor in seinem Sakko verstaut hatte, verschwunden war. Die Polizei geht davon aus, dass die Uhr während der Anprobe gestohlen wurde. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Ermittlungen laufen. Die Polizeiinspektion St. Johann in Tirol ersucht mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/7208-100 zu melden.

Weitere Artikel:

Das Bild zeigt die Rückseite einer Feuerwehrjacke mit reflektierenden Streifen und der Aufschrift "FEUERWEHR" in großen Buchstaben auf einem grauen Streifen.

Waidring

18.06.2026

Pkw-Kollision auf B178: Ein Verletzter nach Unfall in Waidring

Bei einer Kollision zweier Pkw auf der B178 in Waidring ist am Mittwochvormittag ein 63-jähriger Deutscher verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johanngebracht.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Hopfgarten

15.06.2026

Einbruch in Baustellencontainer

Unbekannte Täter brachen auf einer Baustelle in Hopfgarten im Brixental einen Container auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Der Schaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Eurobereich liegen.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

Kössen

15.06.2026

Unfall in Kössen – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B172 in Kössen wurden am Montag zwei Personen verletzt. Eine 78-jährige Pkw-Lenkerin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Nahaufnahme einer blauen Motorhaube eines Polizeiwagens mit dem weißen Schriftzug "POLIZEI". Das Licht reflektiert auf der glatten Oberfläche.

St. Johann

11.06.2026

Bei der Egger-Kruezung krachte es erneut

Bei einem Verkehrsunfall auf der B161 im Bereich der Egger-Kreuzung in St. Johann wurden am Dienstagmittag zwei Frauen leicht verletzt. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, die Straße war während der Unfallaufnahme nur eingeschränkt befahrbar.

Nahaufnahme eines blauen Polizeilichts, das in der Dunkelheit blinkt. Der Hintergrund ist verschwommen, was das Hauptaugenmerk auf das Licht lenkt.

Waidring

08.06.2026

Unfall nach Ausweichmanöver

Ein missglücktes Ausweichmanöver führte Montagfrüh auf der Loferer Bundesstraße in Waidring zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

Gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt über eine bergige, grüne Landschaft mit Wäldern und Wiesen im Hintergrund.

Meldungen

04.06.2026

Tödlicher Alpinunfall am Rettenstein in Kirchberg

Am Großen Rettenstein in Kirchberg kam es zu einem tödlichen Alpinunfall. Ein 69-jähriger Wanderer stürzte beim Abstieg rund 100 Meter ab und erlag trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen.

Ein Warndreieck mit der Aufschrift "Unfall" steht auf einer Straße, die Fahrbahnmarkierungen zeigt. Es weist auf einen Verkehrsunfall hin.

Jochberg

04.06.2026

Motorrad prallt in Jochberg gegen Pkw

Bei einem Verkehrsunfall auf der B161 in Jochberg wurde eine Motorradlenkerin schwer verletzt. Nach einer Frontalkollision mit einem Pkw musste die Pass-Thurn-Straße vorübergehend gesperrt werden.

Das Bild zeigt die Rückseite einer Feuerwehrjacke mit reflektierenden Streifen und der Aufschrift "FEUERWEHR" in großen Buchstaben auf einem grauen Streifen.

Waidring

02.06.2026

Waldbrand in Waidring

Ein vermutlich durch Blitzschlag ausgelöster Waldbrand oberhalb der Loferer Straße (B178) in Waidring sorgte am Montagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz. Mehrere Hubschrauber standen bei der Brandbekämpfung im unwegsamen Gelände im Einsatz.

E-Paper
Aktuelles