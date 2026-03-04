Die Streif stand wieder einmal Kopf

Anton Palzer mit Drama in der Mausefalle

Am Ende setzte sich Christof Hochenwarter in 31:14,7 Minuten durch und sicherte sich den Jubiläumssieg. Martin Anthamatten blieb ihm mit nur 10,9 Sekunden Rückstand dicht auf den Fersen. Für einen dramatischen Moment sorgte Anton Palzer, der an der Mausefalle seine Schuhsohle verlor und im entscheidenden Abschnitt nicht mehr eingreifen konnte. Er belegte schlussendlich Rang drei.



Streckenrekordhalter Christian Hoffmann, der weiterhin die Bestzeit von 30:29,1 Minuten aus dem Jahr 2016 hält, wurde Vierter.



Bei den Damen zeigte Victoria Kreuzer erneut ihre außergewöhnliche Klasse und bewies einmal mehr ihre Konstanz und Erfahrung auf der extremen Strecke. Die VUP-Rekordhalterin gewann in 39:04,2 Minuten und feierte damit ihren fünften Sieg auf der Streif. Mit einem Vorsprung von 2:37,96 Minuten auf Evi Gudelius setzte sie sich deutlich durch. Clara Carste komplettierte das Podium.



Fohringer zum dritten Mal Hogmoar-Siegerin

Auch die regionalen Wertungen sorgten für Begeisterung. Die Hogmoar-Wertung sicherte sich Florian Türk aus Hopfgarten, Hogmoarin wurde Eva Fohringer. Nach ihrem dritten Sieg in Folge hat sich die Hopfgartnerin ihren eigenen, persönlichen Hogmoar-Ranzen gesichert.



In der Rucksackklasse gewinnt nicht die schnellste Zeit, sondern jener Teilnehmer, der der Mittelzeit aller Finisher am nächsten kommt. Diese lag heuer bei 1:26:30 Stunden. Conny Mayr erreichte das Ziel in 1:26:25,0 Stunden und kam damit bis auf fünf Sekunden an die Durchschnittszeit heran.