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Kitzbüheler Anzeiger
Biathlon Hochfilzen

Packende Rennen und grandiose Stimmung erwarten die Fans auch dieses Jahr wieder beim Biathlon Weltcup in Hochfilzen.

Foto: Ok Hochfilzen/Martin Weigl

Hochfilzen

von Kitzbüheler Anzeiger
12. Juni 2026

Biathlon-Weltcup Hochfilzen: Tickets gefragt

Die Nachfrage nach Eintrittskarten für den kommenden Biathlon Weltcup ist bereits deutlich höher als in den Jahren zuvor und der Grund dafür ist einleuchtend: Schließlich geht von 4. bis 6. Dezember der letzte Weltcup vor der Biathlon-WM 2028 in Hochfilzen über die Bühne. Diese Gelegenheit wollen erfahrungsgemäß vor allem auch die Fans aus Skandinavien und Übersee nutzen, um sich über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Grund genug sich frühzeitig eines der begehrten Tickets zu sichern.

Vorbereitungen für WM laufen auf Hochtouren
Bis zu den Biathlon Weltmeisterschaften ist zwar noch etwas Zeit, aber die Vorbereitungen, insbesondere die baulichen Maßnahmen laufen bereits auf Hochtouren. Wenn am 7. Februar 2028 der Startschuss zur 14-tägigen WM fällt, sollen Fans, Athleten, Sponsoren und Ehrengäste, Medien und Mitarbeiter schließlich perfekte Bedingungen vorfinden.

So entstehen Tunnel für Zuschauer und Sportler, Anpassungen beim Schießstandzulauf sowie Fitness- und Behandlungsräume samt Umkleiden. Außerdem wird eine größere Sitzplatztribüne errichtet. Um das nordische Zentrum über die WM hinaus nachhaltig zu gestalten, werden die Lagerräume vergrößert, der Luftgewehrschießstand neu errichtet und die Rollerstrecke verbreitert.

Seitens des Österreichischen Bundesheeres wird auch das Soldatenheim umgebaut und erweitert. „Wir wollen nicht nur für die WM perfekte Voraussetzungen schaffen, sondern auch weit darüber hinaus den Standort im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. nachhaltigen Nutzung stärken“, bekräftigt OK-Chef Franz Berger.

Alle Infos zum Biathlon Weltcup 2026 gibt‘s unter www.biathlon-hochfilzen.at

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